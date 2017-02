Prazo para desconto de 10% no IPTU termina hoje

00:00 · 07.02.2017

Os contribuintes de Fortaleza que querem obter desconto de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem estar atentos, pois o prazo para o pagamento da cota única com esse abatimento acaba hoje (7). Os boletos foram enviados pelos Correios e também estão disponíveis no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) para consulta e impressão (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser impresso nas opções "Parcela" ou "Carnê". O boleto do IPTU pode ser pago em bancos, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos, dentro do vencimento indicado no documento.

Em 2017, a Prefeitura de Fortaleza mantém as opções de desconto para cota única: 10%, 7,5% e 5%, com três oportunidades de vencimento, respectivamente em 7 de fevereiro, 8 de março e 7 de abril. Caso o contribuinte prefira, o IPTU pode ser parcelado em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 53,29.