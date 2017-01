Prática requer atenção especial

00:00 · 14.01.2017

O consultor Flaubert Ribeiro ressalta a necessidade de as empresas contratarem profissionais éticos

Mesmo com mudanças já em vista para a recuperação da economia brasileira, como a inflação dentro do teto da meta, redução mais agressiva da taxa básica de juros (com perspectivas de atingimento do patamar de 9% ao fim do ano) e previsão mais positiva de crescimento do PIB, o cenário ainda não é inteiramente suficiente para que as empresas possam se recuperar.

LEIA MAIS

.Peso da carga tributária é maior para quem tem menos

.Contribuinte precisa começar a se organizar

.Eficiência na gestão fiscal deve atentar para legislação

.Planejamento da empresa reduz impacto no caixa

É o que avalia o consultor Flaubert Ribeiro, da Gomes de Matos Consultores Associados. Ele aponta que, entre as diversas variáveis que precisam ser monitoradas no dia a dia das empresas, a área de planejamento tributário requer uma atenção especial. "Hoje temos uma carga tributária no Brasil superior a 30%, e a cada dia novas leis podem surgir, como por exemplo o aumento do ICMS no estado do Ceará, o qual passará de 17% para 18% em 2017. Este cenário gera a necessidade das empresas de ter cada vez mais profissionais que as auxiliem na busca constante da redução legal de gastos tão onerosos", aponta.

O consultor destaca que a interpretação das leis vigentes em associação com o conhecimento das atividades da empresa permite aos profissionais de planejamento tributário a identificação de oportunidades de redução do pagamento de tributos, a chamada elisão fiscal. "Entretanto, algumas práticas são consideradas ilegais, como nas situações onde o profissional desta área faz uso da omissão do registro de fatos para reduzir o montante de impostos a pagar, também conhecida como evasão fiscal (sonegação), ou passa a criar situações fictícias que permitam então a redução de impostos a pagar, temos uma prática de elisão fiscal", esclarece Ribeiro.

Ética

Ele ressalta ainda que, na atual conjuntura, as empresas precisam dedicar atenção a "este pilar tão importante da gestão", o planejamento tributário. "Também é preciso dispor de profissionais que não sejam apenas qualificados, mas também éticos o suficiente para propor medidas que não proporcionem apenas ganhos de curto prazo não importando os riscos, o que no longo prazo poderá ocasionar a penalização da empresa", pontua Flaubert Ribeiro. (YP)