Poupança tem retorno pequeno

00:00 · 31.12.2016

Aplicação preferida dos brasileiros, seja pela facilidade de aplicação ou pela ausência de tributação, a caderneta de poupança nem sempre é um bom negócio, principalmente num cenário de juros altos, quando o investidor tem outras opções que, mesmo com tributação e taxas, acabam rendendo mais do que a caderneta. Hoje, a poupança rende cerca de 6% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), o que daria algo em torno de 8,35%, nos últimos 12 meses, pouco acima da inflação no período (em torno de 6,5%).

Os fundos de investimento que acompanham a taxa básica de juros, a Selic (13,75% ao ano), por exemplo, podem oferecer rendimento melhor ao investidor, mesmo considerando as taxas de administração cobradas (entre 1% e 2%) se o investidor fizer o resgate em menos de seis meses, caindo na taxa máxima do Imposto de Renda (22,5%). O mesmo se aplica em relação ao Tesouro Selic.

Resgate

Quanto à liquidez, tida como uma dos grandes atrativos da poupança, o rendimento de fundos DI ou do tesouro Selic também é diário e o resgate pode ser feito, em geral, no máximo até dia após o pedido.

"A caderneta de poupança é para quem não tem a mínima noção do que é investimento, mas que sabe que é preciso poupar", diz o economista Sérgio Melo, sócio da SM Consultoria.

Assim, são opções para quem não pode investir muito. "Acaba servindo para quem tem pouca coisa, R$ 100, por exemplo. Vai render um pouquinho, mas é melhor do que nada", completa.