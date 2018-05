Postos e farmácias terão funcionamento normal

01:00 · 01.05.2018

Os postos de combustíveis do Ceará funcionam normalmente neste feriado do Dia do Trabalho (1). A decisão faz parte de liminar proferida em 20 de abril, quando a Justiça do Trabalho do Ceará determinou a abertura dos estabelecimentos em todos os feriados no Estado. Além deste segmento, os empregados de farmácias também negociam condições para trabalhar nos dias de folga. A orientação da Justiça é pela abertura do comércio e pelo cumprimento de convenção coletiva do ano passado.

No caso dos postos de combustíveis, a decisão, do desembargador Francisco José Gomes, restabeleceu a vigência da convenção coletiva de trabalho de 2017 celebrada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) e o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sinpospetro), até que norma coletiva posterior seja firmada. A multa por descumprimento da decisão é de R$ 100 mil por dia.

A convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos havia expirado em dezembro de 2017. Após sucessivas tentativas de acordo, patrões e empregados não conseguiram chegar a um consenso para firmar a convenção coletiva de 2018, o que deixou em aberto a regulamentação para o funcionamento dos postos aos feriados. Diante do impasse, o sindicato dos patrões (Sindipostos) ajuizou mandado de segurança solicitando a abertura dos estabelecimentos nos feriados.

Novo caso

Depois dos postos de combustíveis, o impasse dessa vez envolvia os trabalhadores de farmácias. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Ceará concedeu, nesta segunda-feira (30), uma liminar que autoriza o funcionamento das farmácias nos feriados, mas apenas com o pagamento de benefícios trabalhistas aos empregados do setor. A medida também restabelece a última convenção coletiva para os funcionários. Caso a medida não seja cumprida, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma) deve pagar uma multa de R$ 100 mil.

A decisão atende um pedido do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Empregados no Comércio de Fortaleza para garantir condições de trabalho firmadas na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, que deveria ter sido fechada em janeiro. Mas após duas rodadas de negociações, não houve a definição de um acordo entre as partes envolvidas.

Sem o entendimento, a desembargadora Fernanda Maria Uchoa decidiu pelo restabelecimento da Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, devendo ser pago um dia de salário em dobro, concedido um dia folga remunerada e também uma ajuda de custo de R$ 55,00 para o expediente nos feriados. A decisão vale para dia 1º e para outros feriados, até que um novo acordo seja feito.