População ocupada no CE cresceu 6,3%; mais 215 mil vagas

01:00 · 24.02.2018

Após três anos de crise econômica e sendo o último aspecto a se recuperar, o nível de empregos apresentou uma leve melhora no fim de 2017 no Estado do Ceará. Nos três últimos meses do ano passado, o Estado contou com 215 mil pessoas a mais ocupadas, dado que representa alta de 6,3% em relação a igual período de 2016.

A melhora ocorreu também a curto prazo, na comparação entre o terceiro e o quarto trimestre do ano passado, intervalo em que 139 mil cearenses passaram a ter uma ocupação, avanço de 4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada esta sexta (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi observado também redução de 6,8% no montante de pessoas desocupadas, com a saída de 33 mil trabalhadores dessa classificação na passagem de 2016 para 2017. Ainda assim, falta emprego para 451 mil trabalhadores no Estado. Paralelo a esse resultado, o número de empregados no setor privado com carteira assinada sofreu redução de 0,4% (-4 mil).

A alternativa encontrada para continuar honrando os compromissos para uma boa parcela dos desempregados foi criar o próprio negócio. Os autônomos somavam mais de um milhão de trabalhadores no fim de 2017, 83 mil a mais em relação ao ano anterior, representando mais de 28% de todas as pessoas ocupadas no Ceará no período.

Na mesma base de comparação, o funcionalismo público apresentou o segundo maior crescimento em número de empregados, com 47 mil novos servidores, incluindo estatuários e os militares.

Atividades

Por grupamentos de atividade, o comércio e reparação de veículos foram os que mais contrataram, abrindo 111 mil novas vagas e atingindo a marca de 845 mil trabalhadores, uma alta de 15,2%. Em contrapartida, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura reduziram o número de empregados em 7,3%, deixando 29 mil cearenses desocupados.

Já o rendimento dos trabalhadores cresceu em 6,1% no último trimestre de 2017 ante igual período de 2016, chegando a média de R$1.429 por pessoa. Os servidores públicos tiveram o maior aumento, recebendo, em média, R$264 a mais no fim de 2017 ante 2016. Em valores absolutos, os empregadores seguem com os maiores salários (ganho médio de R$3.740).