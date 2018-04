Polo de moda atrai 20 mil visitantes

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 01:07

Em um ano de operação, Centro Fashion gera cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos ( FOTO: REINALDO JORGE )

Completando exatamente um ano de funcionamento, o Centro Fashion Fortaleza chega à data com 3.500 permissionários ativos, entre boxes, lojas e megalojas. Em um ano, o empreendimento emprega cerca de 10 mil pessoas, entre trabalhos diretos e indiretos e movimentação de até 20 mil pessoas por feira na alta estação, com público vindo sobretudo de estados do Norte e Nordeste como Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Pernambuco e Bahia.

"O tempo médio de maturação de um empreendimento deste porte dura em torno de dois anos. Entretanto, o Centro Fashion nos surpreendeu positivamente com a grande movimentação e temos a satisfação de dizer que já estamos consolidados na moda atacadista dentro do Estado no Brasil", afirma Francisco Philomeno Neto, diretor do Centro Fashion.

Integrando a programação de aniversário do Centro Fashion, a o local recebe show da dupla Ítalo e Renno, no próximo sábado (28) a partir das 19h. "Precisamos comemorar o primeiro ano de sucesso desse empreendimento que chegou para intensificar a criatividade dos nossos fabricantes de moda", diz ainda André Pontes, também diretor do empreendimento.