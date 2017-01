Política monetária não é suficiente, diz Goldfajn

00:00 · 18.01.2017

Brasília/Davos (Suíça). O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, defendeu ontem (17), durante reuniões do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que a inflação está declinando e as expectativas estão atualmente ancoradas. "Mudanças no novo ritmo (de cortes da Selic) e o prolongamento do ciclo continuarão dependendo das expectativas e das previsões, assim como dos fatores de risco", afirmou Goldfajn.

Os comentários constam de documento publicado durante o período da manhã pelo Banco Central (BC) em seu site, com os apontamentos de Goldfajn feitos em reuniões do Fórum Econômico Mundial. Ele defendeu ainda que a política monetária vai ajudar na recuperação da economia. No entanto, ela não é o único fator para a recuperação, mas não é suficiente sozinha, pois "complementa outras políticas do governo e reformas estruturais que estão sendo atualmente implementadas".

O presidente do BC afirmou também que, "além da política monetária, é importante perseverar e aprovar as reformas fiscais (em especial, a da Previdência), assim como outras reformas para impulsionar a produtividade e criar condições para uma recuperação sustentável, com inflação baixa e estável".

Proteção cambial

Ilan Goldfajn afirmou em reuniões durante o Fórum que a instituição "sempre pode oferecer" proteção cambial às empresas no Brasil. A atuação, disse Ilan, ocorre quando o BC avaliar que há excessiva volatilidade ou liquidez aquém do normal. Ilan citou ainda que apenas cerca de 18% da dívida corporativa no exterior não tem proteção cambial, o chamado hedge. "O BC sempre pode oferecer hedge para empresas diante das grandes reservas se os mercados não estiverem funcionando bem e houver problema de liquidez", citou.

Reformas impressionam

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse em Davos que tem relatado a investidores as reformas que estão em curso no Brasil e que tem recebido uma resposta positiva daqueles que já investem e dos que ainda vão investir no Brasil. Indagado sobre qual a sua resposta a questionamentos sobre o risco de o governo Temer não chegar ao final, Meirelles afirmou que "nenhum" investidor fez essa pergunta.

"Ninguém tem esta dúvida, é um governo que está empossado, segundo procedimento constitucional, aprovado pela maioria do Congresso, com sessões presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal na oportunidade. O que as pessoas estão olhando é a consistência das medidas, com visão de longo prazo e suporte do Congresso", disse. "Os investidores estão impressionados porque é um governo que tem tido taxa de aprovação de projetos muito maior do que a de outros governos desde os anos 90. É um governo que consegue aprovar no Congresso um projeto de mudança constitucional que estabelece uma limitação no crescimento dos gastos públicos por vinte anos", afirmou o ministro da Fazenda em entrevista em Davos, na Suíça.