'Política monetária entrou em novo ritmo'

00:00 · 19.01.2017

Durante entrevista a uma emissora americana, o presidente do BC destacou que o pior da crise para o Brasil parece ter ficado para trás ( FOTO: AGÊNCIA BRASIL )

Brasília. O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse ontem (18) em Davos, na Suíça, que a política monetária entrou em um novo ritmo, referindo-se à redução em 0,75 ponto percentual da Selic, taxa básica de juros da economia, atualmente em 13% ao ano. Goldfajn ressaltou que a continuidade da redução da Selic nesta intensidade depende da inflação e da atividade econômica.

Se houve necessidade de mudança, de acordo com Goldfajn, isso se dará por causa de expectativas de inflação (do BC, e não apenas do mercado), do nível de atividade e também por causa de fatores de risco, externos e domésticos. "Tudo isso será levado em consideração. Entramos num novo ritmo", reforçou.

O presidente do BC participou de coletiva de imprensa organizada pelo Fórum Econômico Mundial ao lado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ilan Goldfajn disse ver a globalização como um processo benéfico para as economias emergentes. "No caso do Brasil, houve crescimento dos benefícios para a classe média. Nós continuamos a apoiar a globalização porque beneficiou nossa economia e nossa classe média", declarou.

Goldfajn também disse que o Brasil está passando por um processo de reformas, citou a área fiscal e microeconômica, também mencionou o interesse em investimentos em infraestrutura. "Do lado do Banco Central, temos trabalhado em reduzir a inflação", afirmou.

Ele argumentou que o País passou por um choque e que, ao mesmo tempo que houve uma queda da atividade também foi vista uma elevação da inflação. Este, de acordo com ele, foi o resumo de 2016. "Agora estamos em uma posição melhor do que no ano passado", comparou.

O presidente do BC enfatizou sua tarefa de levar a inflação de 11% em 2015 para 6,3% em 2016. "Isso é uma grande queda e estamos trabalhando nas expectativas", destacou.

Pior já passou

Em uma rápida entrevista concedida à emissora de TV norte-americana CNN, o presidente do Banco Central disse que o pior da crise para o Brasil parece ter ficado para trás. Segundo Goldfajn, o Brasil passou por processo de estabilização nos últimos meses e, agora, caminha rumo à recuperação com a retomada da atividade. Goldfajn comentou que a inflação tem caído no Brasil porque há demanda retraída e também porque o BC tem agido para colocar a inflação de volta à meta nos próximos anos.

Em relação à economia global, o presidente do Banco Central brasileiro foi questionado sobre as preocupações com a chegada do governo Donald Trump, nos Estados Unidos. Goldfajn disse que há preocupação com os efeitos indiretos de eventuais mudanças.

"O Brasil é uma economia relativamente fechada. Então, olhamos mais para consequências globais do que para as implicações diretas", disse. "Para nós, a globalização gera benefícios. Nós, de verdade, acreditamos que deveríamos fazer mais (pela globalização)", completou.

Câmbio flutuante

Ao lado do ministro da Fazenda, o presidente do BC defendeu o regime de câmbio flutuante no País. "Temos um regime de câmbio flutuante no Brasil", afirmou Goldfajn. "O câmbio flutuante é amortecedor e a primeira linha de defesa da economia", continuou. Ele lembrou ainda que, desde as eleições americanas, a moeda brasileira se depreciou e agora está em um processo de reversão. O presidente do BC citou também que a força do dólar vem da percepção de crescimento dos Estados Unidos, com a perspectiva de que o aumento da questão fiscal pode gerar um crescimento maior da economia. Meirelles, por sua vez, disse que o regime de câmbio flutuante é o melhor para o Brasil. Ele comentou, porém, que os fatores domésticos estão se sobrepondo às questões internacionais e que isso tem ajudado na tendência do câmbio. "Estamos em uma situação específica hoje que (o câmbio) não nos preocupa", comentou.