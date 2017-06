Política da Petrobras pode onerar empresa e consumidor

00:00 · 09.06.2017

Anunciada nessa quarta-feira (7) pela Petrobras, a nova política de preços para o gás de botijão foi uma decisão equivocada que prejudicará a cadeia produtiva do setor, na avaliação do presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo no Ceará (Sindigás-CE), Luciano Holanda. Para ele, ao invés de dar maior competitividade às empresas, a mudança poderá encarecer o produto nas refinarias, onerando as empresas e o consumidor final.

"A Petrobras não deveria mexer na política de preços de um produto que entra em, praticamente, 100% dos lares dos brasileiros. As dificuldades pelas quais a empresa está passando não é culpa do povo, que já vem sentindo forte no bolso os impactos da crise econômica nacional", afirma.

Em vigor desde ontem (8), a nova política vale apenas para os botijões de até 13 quilos de uso residencial. Holanda teme que a iniciativa da Petrobras em adequar seus preços mensalmente para o gás liquefeito de petróleo (GLP), com base no mercado internacional, gere sucessivos aumentos nas refinarias nos próximos meses.

Para ele, o comércio informal pode se aproveitar da nova política de preços para adulterar o peso dos botijões, a fim de vender o produto por valores mais baixos e lesar o consumidor. "Sabemos que existe um mercado clandestino de revenda, não autorizado. Quem garante que o botijão que eles poderão vender a preços menores vai pesar 13 quilos, por exemplo?", observa Luciano Holanda.

Importação

O Sindigás nacional destaca que, apesar do reajuste médio de 6,7% nas refinarias para este mês, a nova política da Petrobras ainda deixa o preço praticado, aproximadamente, 15% abaixo do valor da paridade de importação. Por outro lado, o sindicato ressalta que é precipitado afirmar que esse percentual médio seja aplicado de forma linear.

"O impacto da nova política de preços pode variar bastante entre os polos de abastecimento, dado que as componentes de custo que formam o preço final ao consumidor são muitas, além do valor de compra do produto nas refinarias. Em geral, observamos uma variação de 5% a 9% nos preços em diferentes polos de suprimento", disse o Sindigás nacional em nota.

Ainda de acordo com a entidade, mesmo com o intuito de equiparar os preços ao mercado externo, as incertezas quanto aos procedimentos de ajuste nos valores para os próximos meses permanecem. "Deve-se notar também que a política anunciada não tratou do preço do gás comercializado para outras embalagens, que atendem ao comércio e à indústria, mantendo-o com sobrepreço entre 45% a 50% ao da paridade de importação. Penaliza, portanto, setores que já atravessam momento de grave crise econômica", acrescenta o Sindigás.

Na composição de preços ao consumidor, a Petrobras responde por cerca de 25% do valor final, outros 20% são tributos, e o restante do valor do produto é composto por distribuição e revenda (55%).

O último reajuste promovido pela estatal no preço do GLP foi realizado no último dia 21 de março, quando o valor cobrado nas refinarias subiu 9,8%.

Fórmula

A nova política de preços para o gás de cozinha institui uma fórmula que considera as cotações europeias do butano e do propano - gases obtidos a partir do refino de petróleo que compõem a fórmula do GLP. Sobre esse valor, será aplicada uma margem de 5%.

Os reajustes serão automáticos e feitos no dia 5 de cada mês. De acordo com a Petrobras, o novo modelo foi definido com base na resolução 4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Conforme a estatal, a resolução "reconhece como de interesse para a política energética nacional a comercialização, por produtor ou importador, de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado exclusivamente a uso doméstico em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 quilos, a preços diferenciados e inferiores aos praticados para os demais usos ou acondicionados em recipientes de outras capacidades".