01:00 · 22.02.2018

Empresa conta com produtos como mármores gigantes, granilite formando imagens e texturas peça a peça e cerâmica em alto relevo para ambiente externo

A Pointer, marca da fabricante de revestimentos cerâmicos Portobello, lança nesta quinta-feira (22), em Fortaleza, a coleção "Morada Brasileira - Em Casa", em parceria com arquiteto Maurício Arruda. "Chegar à Pointer é ter uma verdadeira aula de como se fazer uma cerâmica seguindo um rigor sustentável. O Nordeste por si só já nos fornece muita inspiração, proporcionando muito ingrediente para lançar uma coleção. Ao criar esta linha, pensamos em um produto que remetesse à lembrança de aconchego familiar, valorizando a cultura brasileira de design", diz Arruda.

O evento de lançamento será realizado no Centro de Distribuição (CD) da empresa em Fortaleza, inaugurado em dezembro do ano passado, com 5 mil metros quadrados de área. O empreendimento possui um showroom, onde há cerca de 150 produtos expostos. Na cerimônia de inauguração do CD, o primeiro da empresa na Capital, o diretor-geral da Pointer, Diógenes Ghellere, havia destacado a força da economia cearense. "O Ceará tem um mercado grande e o nosso objetivo é ampliar a nossa base de clientes e, consequentemente, nossa participação no mercado", disse na ocasião.

Segundo a empresa, a proposta da edição "Morada Brasileira - Em Casa" está voltada para o design funcional, sustentável e aconchegante. Neste ano, pela primeira vez, a coleção também foi pensada para atender o mercado internacional. A empresa deve levar a coleção a 50 países nos cinco continentes.

"A Pointer estabeleceu uma bem-sucedida política de exportação dos revestimentos cerâmicos produzidos na fábrica de Marechal Deodoro, em Alagoas", diz a empresa.

Formatos

Para 2018, a Pointer alinhou as tendências em revestimentos internacionais motivada pelo seu público nacional, com produtos como os mármores gigantes (no novo formato retificado 45x90cm), granilite formando imagens e texturas peça a peça, com cerâmica em alto relevo para ambientes externos. Segundo a empresa, o formato 45x90cm, que possui borda reta, permite que o produto seja aplicado com uma menor quantidade de rejunte, melhorando o aspecto visual, e facilitando a limpeza.

A Portobello, líder em revestimentos cerâmicos no Brasil, tem sua fábrica instalada em Tijucas (SC) e produz mais de 30 milhões de metros quadrados anualmente, distribuídos não apenas para o mercado interno, mas também para países dos cinco continentes. Além da Pointer, compõe o grupo a Portobello Shop e Officina Portobello. A Pointer tem foco nas classes B e C, enquanto a Portobello Shop é a maior rede de varejo do segmento, enquanto a Officina Portobello é a nova aposta da companhia, voltada para produtos com características artesanais.