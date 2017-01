Planejamento da empresa reduz impacto no caixa

00:00 · 14.01.2017

Tendo em vista a situação econômica adversa em que se encontram a maioria das empresas, dada a recessão econômica e redução do nível de consumo no País, o planejamento tributário pode ser uma ferramenta importante para equilibrar o caixa.

Na avaliação de Elizabeth Martos, coordenadora no curso MBA Gestão Tributária da Trevisan Escola de Negócios, a globalização da economia e a concorrência acirrada do setor produtivo torna a prática do planejamento tributário pelas empresas uma questão de sobrevivência. "Trata-se de redução de custo para obtenção da melhor posição concorrencial no mercado de consumo de bens e serviço", explica a professora.

Ela aponta que há três formas de se reduzir custos com tributos. A primeira é evitando a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja, não realizando alguma atividade que seria tributada. É o caso, por exemplo, de uma empresa optar por não transportar produtos em determinado mês para não pagar imposto - ao não realizar o serviço, ela evita a tributação. Vai depender da estratégia da empresa.

A segunda maneira, de acordo com a professora, é reduzindo o montante do imposto. Seria o caso da mesma empresa que utilizamos no exemplo anterior concentrar as entregas no mês de dezembro para evitar a incidência de uma alíquota maior do tributo que entraria em vigor no ano seguinte, em hipótese. Ao estrategicamente antecipar o serviço, ela evitaria uma cobrança maior do imposto fosse realizada, economizando recursos.

A terceira opção seria com a postergação do pagamento do tributo sem a ocorrência de multa. Um exemplo seria a adesão de empresas com dívidas tributárias aos programas de refinanciamento organizados pelo poder público como estratégia para aumentar a arrecadação. Ao parcelar as dívidas, muitas vezes o programa reduz ou até zera as multas pelo não pagamento.

"É evidente a necessidade de o planejamento tributário ser realizado sob medida para cada contribuinte de acordo com sua atividade econômica e comportamento negocial, observando todos os cuidados necessários para que a sua consecução não corra o risco de ser ilícita ou, em última medida, não atender ao chamado propósito negocial", ressalta Elizabeth.

Imposto de Renda

Um exemplo de planejamento tributário para empresas, segundo o tributarista Lucas Carvalho, seria na forma de declaração de renda ao Fisco. "Uma pessoa jurídica com receita bruta anual de até R$ 78 milhões pode escolher entre declarar seus rendimentos sob o regime do Lucro Real (que permite deduções item a item, mas representa uma tributação agregada entre IRPJ e CSLL de 34%) ou sob o regime do Lucro Presumido (que não permite deduções item a item, mas representa uma tributação agregada entre IRPJ e CSLL de até 10,88%", pontua. (YP)