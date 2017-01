PIS poderá servir para pagar débitos

00:00 · 16.01.2017

Brasília. Os contribuintes estão esperando que a Receita informe quais créditos serão aceitos como moeda de troca para a quitação da dívida. Segundo advogados tributaristas, a Receita tem uma tradição em dificultar a compensação desses créditos. Um dos pontos ainda em dúvida é justamente saber se serão aceitos créditos de PIS e Cofins de empresas exportadoras que acumularam esses créditos.

"O Fisco ainda não disse se PIS e Cofins serão aceitos", afirmou Matheus Bueno de Oliveira, sócio do PGV Advogados. À reportagem, contudo, o órgão informou que vai aceitar, mas não deu detalhes.

Oito mais ricos têm renda igual à de 3,6 bi de pessoas

Para o pagamento parcelado as empresas poderão usar créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Composições específicas são previstas para diferentes formas de acertos. Os dois dados essenciais são a possibilidade de parcelamento e o uso de créditos tributários, no caso de prejuízos, até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 30 de junho de 2016.

Mudança

Para o tributarista Fernando Morata, sócio do MGA Advogados, uma dos problemas do programa é permissão para uso de créditos e de prejuízos apenas para débitos que ainda estão sendo cobrados pela Receita e não passaram para o âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na avaliação de Morata, o Congresso deve mudar as regras porque a MP veio "aquém" do que foi prometido pelo governo e não alcançou boa parte das empresas. Morata afirmou que há insegurança em relação à forma como a Receita vai colocar as regras na Instrução Normativa (IN) que irá regulamentar a MP. "A MP sempre tem um conceito aberto, mas quando a Receita baixa a IN, ela costuma restringir o crédito", criticou.