Pinto Martins está entre os mais pontuais do mundo

00:00 · 06.01.2017

Classificado entre os terminais de pequeno porte - 2,5 milhões a 5 milhões de assentos anualmente -, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, esteve entre os aeroportos mais pontuais do mundo, de acordo com a empresa de análise de dados aeronáuticos OAG.

O equipamento da Capital cearense faz parte do segundo pacote de concessões do setor aeroportuário brasileiro e figurou na posição de 17º do ranking com 84,92% de performance de tempo em 2016. O Pinto Martins ainda disputa o centro de conexões de voos da Latam com Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Ao todo, o Brasil conta com 11 terminais na lista. Foram eles: Curitiba (CWB), Porto Alegre (POA), Recife (REC), Fortaleza (FOR), Salvador (SSA), Belo Horizonte (CNF), Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU), Brasília (BSB), São Paulo-Congonhas (CHG), Rio de Janeiro-Galeão (GIG) e São Paulo-Guarulhos (GRU). Para surpresa dos brasileiros que costumam reclamar dos frequentes atrasos nos aeroportos nacionais, a situação local não é das piores.

Pelo contrário. Tanto que, na categoria principal, o Aeroporto de Guarulhos (SP) aparece como o segundo em pontualidade no mundo, atrás apenas do Aeroporto Internacional Tóquio, ou Haneda. A pontualidade do terminal paulista chegou ao índice de 85,28% no ano passado, com apenas dois pontos percentuais abaixo do terminal nipônico.

Limite

O limite mínimo para aeroportos serem incluídos no ranking é o de transporte de 2,5 milhões de passageiros. A partir desses parâmetros foram criadas quatro categorias: pequenos (2,5 a cinco milhões), médios (cinco a dez milhões), grandes (dez a 20 milhões) e principais (mais de 20 milhões de assentos ofertados). No Brasil, a rota mais bem avaliada na pesquisa da OAG em precisão foi no trecho Guarulhos-Campo Grande.

O percentual de pontualidade nesta rota chegou a 90,11%. Em 2016, esse trecho foi usado por mais de 300 mil passageiros em cerca de 1,9 mil voos.