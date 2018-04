Pinto Martins é 2º do País em cordialidade

01:00 · 26.04.2018

Na classificação geral, no entanto, o terminal cearense amargou a pior colocação na satisfação dos passageiros, segundo levantamento ( Foto: José Leomar )

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, ou Fortaleza Airport, é o segundo melhor do País em cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança. A constatação veio com a Pesquisa de Satisfação do Passageiro realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes e divulgada ontem.

Conforme o estudo, 327.537 passageiros foram entrevistados na pesquisa, que diz respeito ao primeiro trimestre deste ano. O entrevistado avalia cada indicador do aeroporto atribuindo notas de 1 a 5 para cada um deles, sendo 1 a pior nota possível e 5 a melhor nota possível.

Em relação à cordialidade dos funcionários, o aeroporto de Fortaleza atingiu 4,63 pontos. A maior pontuação foi de Campinas: 4,69 pontos. O pior do País, Belém, teve nota 4,40.

No quesito satisfação geral do passageiro, o terminal aeroviário de Fortaleza não teve boas referências e ficou com 4,16 pontos, surgindo como o 5º pior do País, e 1º pior do Nordeste nos primeiros três meses do ano. Fortaleza é seguida pelos aeroportos de Salvador (4,29), Porto Alegre (4,35), Santos Dumont (4,36) e o de Recife (4,41).

O resultado da Capital representa queda de 3,2% na comparação com a última pesquisa de satisfação, divulgada em janeiro, quando o Pinto Martins era o segundo melhor do Nordeste entre os que recebem de 5 milhões a 15 milhões de passageiros por ano, com 4,31 pontos.

Conforme o Ministério do Trabalho, pela primeira vez na série histórica houve um empate para o melhor aeroporto do Brasil na percepção dos passageiros: Curitiba (PR), administrado pela Infraero, e Campinas (SP), gerido pelo consórcio Aeroportos Brasil Viracopos, com nota 4,63.

Dentre os pontos abordados pela pesquisa do Ministério dos Transportes, o Fortaleza Airport ainda chama a atenção positivamente dos passageiros pela disponibilidade de tomadas, tendo a terceira maior nota (4,38) do País, e a melhor do Nordeste.

Quanto à disponibilidade de assentos na sala de embarque, Fortaleza teve a quinta melhor nota do Brasil, sendo o mais bem servido da região Nordeste, na opinião dos passageiros entrevistados, com nota 4,55.

Entretanto, há alguns pontos em que o equipamento cearense deixou a desejar.

Em relação à facilidade de desembarque no meio-fio, Fortaleza teve a segunda menor nota do País, com 3,75. Sobre disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo, foi o quarto pior, com 3,89 pontos.

O tempo de fila no check-in (balcão) foi o terceiro pior do País e o segundo pior do Nordeste, atingindo 4,11 pontos. E o custo-benefício do estacionamento foi o pior do Brasil, com apenas 2,13 pontos.

Melhorias

Em nota, a Fraport, que administra o aeroporto de Fortaleza, disse que busca melhorar o serviço oferecido pelo equipamento.

"As reclamações dos consumidores são tratadas com a devida importância e, desde que a Fraport Brasil - Fortaleza assumiu as operações do Fortaleza Airport, em 2 de janeiro deste ano, está trabalhando em ações para a melhoria da qualidade de serviços, operações e segurança. Nossa meta é criar um terminal moderno, eficiente e focado no cliente", informou.