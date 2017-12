Petrobras vai investir US$ 74,5 bi entre 2018 e 2022

00:00 · 22.12.2017

Rio. A Petrobras pretende investir US$ 74,5 bilhões até 2022, segundo seu novo plano de negócios, divulgado ontem (21). A meta é apenas 0,5% superior aos US$ 74,1 bilhões que a estatal planejava investir entre 2017 e 2021, conforme seu plano de negócios anterior. É a primeira vez, no entanto, que o nível de investimentos avança após quatro quedas seguidas. Entre 2013 e 2017, foi de US$ 236,7 bilhões, valor que caiu para US$ 220,6 bilhões entre 2014 e 2018, US$ 130,3 bilhões entre 2015 e 2019 - depois revisado para US$ 98,4 bilhões entre 2015 e 2019 e US$ 74,1 bilhões entre 2017 e 2021.

A nova estratégia prevê uma leve redução dos investimentos em Exploração e Produção - de US$ 60,6 bilhões para US$ 60,3 bilhões - e um aumento dos aportes na área de Refino e Gás Natural, de US$ 12,4 bilhões para US$ 13,1 bilhões. As premissas da companhia para o preço do petróleo também estão menos otimistas, com a projeção de que o barril do tipo Brent ficará em US$ 53 em 2018, contra projeção anterior de US$ 56.

A estatal manteve o mesmo foco de redução da alavancagem financeira em 2018. A Petrobras quer diminuir a relação entre sua dívida líquida e sua geração de caixa anual (Ebitda) para 2,5 vezes no próximo ano. O indicador tenta mostrar em quantos anos a empresa conseguiria pagar seus débitos se destinasse a eles todo o caixa que gera. Em 2015 essa relação estava em 5,3. Ao fim do terceiro trimestre deste ano, a alavancagem da Petrobras ficou em 3,16 vezes.

Venda de ativos

No programa de venda de ativos, a Petrobras manteve a meta que vinha divulgando de levantar US$ 21 bilhões entre 2017 e 2018 com os chamados desinvestimentos. Entre 2015 e 2016, a estatal conseguiu vender um total de US$ 13,6 bilhões. "Essas iniciativas, associadas a uma geração operacional de caixa estimada em US$ 141,5 bilhões, após dividendos, permitirão à Petrobras realizar seus investimentos e reduzir seu endividamento, sem necessidade de novas captações líquidas no horizonte do Plano", disse a estatal.

Petróleo

A Petrobras projeta um aumento de cerca de 30% na produção de petróleo e gás no período do programa. Ela sairia de um volume de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2018 para 3,55 milhões de boed até 2022. No plano anterior, a estatal previa 2,62 milhões de barris por dia em 2017 e aumento para 3,41 milhões de boed até 2021 -pelos dados mais recentes, a Petrobras produziu um total de 2,72 milhões de barris em novembro.