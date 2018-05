Petrobras sobe GLP empresarial

01:00 · 08.05.2018

O novo reajuste no preço do GLP de uso industrial e comercial, autorizado pela Petrobras, onera os negócios

O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que foi comunicado pela Petrobras na tarde de ontem sobre um novo reajuste de preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) empresarial, para embalagens acima de 13 quilos.

De acordo com a Petrobras, o aumento será entre 5,8% e 8,6%, dependendo do polo de suprimento, válido a partir de 0h de hoje (8) nas unidades da petroleira. De acordo com o Sindigás, com o aumento, o ágio praticado pela Petrobras está em 31% em relação ao preço praticado no mercado internacional.

Pressão

Na avaliação do Sindigás, “esse ágio vem pressionando ainda mais os custos de negócios que têm o GLP entre seus principais insumos, impactando de forma crucial empresas que operam com uso intensivo de GLP”.

Justificativa

Segundo a Petrobras o reajuste médio do GLP de uso industrial e comercial às distribuidoras será da ordem de 7,1%, em média. A estatal afirma que o aumento tem como base o preço de paridade formado pelas cotações internacionais mais os custos de transporte e taxas portuárias.

Ainda de acordo com a estatal, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. A Petrobras também reforça que o preço médio considera uma margem que cobre os riscos - como volatilidade do câmbio e dos preços.