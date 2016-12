Petrobras não atingirá meta de desinvestimento

00:00 · 29.12.2016

São Paulo. A Petrobras informou ontem (28) que, mesmo com as vendas anunciadas, não atingirá a meta de seu programa de parcerias e desinvestimentos, US$ 15,1 bilhões, no biênio 2015-2016. Com as operações anunciadas ontem, o total de desinvestimentos no biênio totalizou US$ 13,6 bilhões.

O valor inclui os US$ 385 milhões referentes à venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (Petroquímica Suape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para subsidiárias da mexicana Alek e os US$ 202 milhões da transação de venda da fatia da Guarani, via Petrobras Biocombustíveis, para a Tereos.

Em fato relevante, a Petrobras atribuiu o não atingimento da meta à decisão liminar da Justiça de Sergipe, impedindo a conclusão das negociações dos campos de Tartaruga Verde e Baúna, localizados, respectivamente, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, para as quais a Petrobras já estava em estágio avançado de negociação, com apresentação de proposta vinculante, conforme divulgado em fato relevante de 6 de outubro de 2016.

Diante disso, informou a empresa, a meta do programa de parcerias e desinvestimentos para o biênio 2017-2018 será automaticamente acrescida dos valores referentes a estes campos, passando de US$ 19,5 bilhões para US$ 21 bilhões no período.

Vendas

Ontem, a Petrobras anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a assinatura do contrato para venda da Companhia Petroquímica de Pernambuco (Petroquímica Suape) e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para o Grupo Petrotemex S.A. De C.V. E a Dak Americas Exterior, S.L, subsidiárias da mexicana Alpek. O valor total da venda é de US$ 385 milhões e será pago em reais na data do fechamento da operação. Esse valor está sujeito a ajustes de capital de giro, dívida líquida e impostos a recuperar.

Segundo nota divulgada pela Petrobras, a conclusão da operação deverá ser precedida da reestruturação das dívidas de longo prazo das duas companhias e estará sujeita às aprovações da Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras, do Conselho de Administração do Alfa, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e ao cumprimento de demais condições precedentes usuais.

O projeto faz parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU).

Biocombustível

A Tereos e a Petrobras assinaram nesta ontem, 28, acordo de compra e venda da participação de 45,97% detida pela Petrobras na Guarani, por meio de sua subsidiária Petrobras Biocombustível, pelo valor de US$ 202 milhões. Com a transação, a Tereos, que já detinha 54,03% do capital social da Guarani, passará a deter 100% da companhia e se torna, assim, sua única acionista. Após essa aquisição, a Guarani será renomeada Tereos Açúcar e Energia Brasil. O fechamento desta transação está sujeito à aprovação do Cade.

Em nota, a Petrobras informa que a operação faz parte do programa de parcerias e desinvestimentos e será contabilizada para a meta do biênio 2015-2016.