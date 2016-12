Petrobras e Total fecham acordo

00:00 · 22.12.2016

Rio. A Petrobras deu mais um passo para ampliar sua parceria com a francesa Total. A estatal anunciou ontem (21) acordo de US$ 2,2 bilhões, que inclui venda de ativos, no pré-sal e térmicas, e estudos de áreas que podem gerar novas sociedades no futuro. A Petrobras ainda voltou ao investimento, adquirindo participação de campo da Total no Golfo do México.

Por meio de fato relevante, a companhia informa que o valor inclui entrada de caixa à vista, pagamentos contingentes e investimentos no desenvolvimento da produção de ativos comuns às duas empresas.

O acordo envolve a cessão de 22,5% dos direitos na área de concessão de Iara, que inclui os campos de Sururu, Berbigão e Oeste de Atapu. A Petrobras continuará como operadora e também deterá a maior participação na área, de 42,5%. A parceria envolve também a cessão de direitos de 35% do campo de Lapa, com a transferência da operação para a Total. A Petrobras ficará com 10% de participação nesta concessão. Há ainda a opção da Petrobras de assumir 20% de participação no bloco 2 da área de Perdido Foldbelt, no setor mexicano do Golfo do México.

Ativos na Bahia

Outro ponto que faz parte do acordo é o compartilhamento do uso do terminal de regaseificação da Bahia, de capacidade de 14 milhões de m3/dia. A parceria envolve ainda as térmicas Rômulo de Almeida e Celso Furtado, no mesmo Estado, com capacidade de geração de 322 MW de energia. Elas terão 50% de participação da Total.

ANÁLISE

Dólar recua 0,58%; Bolsa sobe

Os negócios nos mercados financeiros foram ainda mais fracos ontem (21), com a proximidade do Natal e Ano Novo. O dólar seguiu o movimento no exterior e terminou em baixa ante o real pela quarta vez seguida. A Bolsa operou em queda durante boa parte do pregão seguindo o cenário externo, mas mudou para o terreno positivo na reta final.

A moeda americana à vista caiu 0,58%, a R$ 3,3328; o dólar comercial perdeu 0,35%, a R$ 3,3320.

O cenário político conturbado ficou em segundo plano nesta sessão. Para Ricardo Gomes da Silva, superintendente de câmbio da corretora Correparti, "nem mesmo a derrota do Planalto no episódio relativo às dívidas dos Estados foi capaz de estressar o mercado cambial". Ele se refere ao fato de a Câmara ter aprovado nesta terça-feira (20) proposta de renegociação das dívidas dos Estados sem contemplar exigências do Ministério da Fazenda para obrigar governadores a cortar gastos e equilibrar as contas.

O Ibovespa terminou a sessão em leve alta de 0,11%, aos 57.646,52 pontos. O giro financeiro foi fraco, de R$ 5,5 bilhões. As ações da Petrobras caíram 0,06% (PN) e 0,54% (ON).

Os papéis da Vale tiveram queda de 0,73% (PNA) e 0,37% (ON). No setor financeiro, Itaú Unibanco PN perdeu 0,03%; Bradesco PN, -0,84%; Bradesco ON, -1,81%; Banco do Brasil ON, estável%; Santander unit, -0,14%; e BM&FBovespa ON, -0,44%.

As ações PNA da Braskem subiram 3,26%, entre as maiores altas do Ibovespa na sessão de ontem.