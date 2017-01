Petrobras aumenta o valor do diesel em 6,1%

00:00 · 06.01.2017

Segundo a Petrobras, se o reajuste for repassado ao consumidor final de forma integral, o diesel pode subir 3,8%, o equivalente a R$ 0,12 por litro, em média. A gasolina teve seu preço mantido ( Foto: Natasha Mota )

São Paulo. A Petrobras anunciou ontem (5) o aumento do preço do diesel nas refinarias em 6,1%, em média. Os novos valores começam a ser aplicados a partir desta sexta-feira (6). O preço da gasolina nas refinarias não foi alterado. Segundo a empresa, se o ajuste feito hoje for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 3,8% ou cerca de R$ 0,12 por litro, em média.

"A decisão é explicada principalmente pelo efeito da continuada, embora mais discreta, elevação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, pela valorização do real desde a última revisão de preços e por ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno de gasolina e diesel", disse a estatal, em nota.

A empresa destaca ainda que as revisões anunciadas ontem refletem movimentos sazonais nas cotações globais dos derivados, com os preços do diesel respondendo a uma maior demanda em função de inverno no hemisfério norte.

A Petrobras reafirma sua política de revisão de preços pelo menos uma vez a cada 30 dias, o que "lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis com alta volatilidade".

A estatal petrolífera ressalta ainda que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela companhia nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor.

"Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores".

Em outubro, a empresa mudou sua política de definição de preços. Desde então, um comitê se reúne pelo menos uma vez a cada 30 dias para decidir o valor dos combustíveis nas refinarias.

O preço médio da gasolina no País encerrou 2016 em R$ 3,755 por litro, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor ficou 3,3% acima do registrado na semana que encerrou no dia 1º de janeiro de 2016 e abaixo da inflação esperada para 2016. O diesel fechou o ano com preço médio por litro de R$ 3,051, o maior valor registrado em 2016, acumulando alta de 2,18% no ano. Já o etanol encerrou o ano em R$ 2,844, alta de 6,88% em 2016.

Ceará

No Ceará, a gasolina continua entre as mais caras do País. A última pesquisa do ano de 2016 feita pela ANP, entre 25 e 31 de dezembro, constatou que o Estado continua com o preço médio para o litro da gasolina mais caro entre os nove estados do Nordeste. O preço médio registrado pela ANP após conferir as tabelas de 204 postos de combustíveis cearenses foi de R$ 3,978 para o litro do combustível.

No ranking da gasolina mais caros da Região, o Ceará foi seguido por Rio Grande do Norte (R$ 3,933/l), Bahia (R$ 3,796/l), Alagoas (3,746/l), Sergipe (R$ 3,732/l), Paraíba (R$ 3,654/l), Piauí (R$ 3,617/l), Maranhão (R$ 3,609/l) e Pernambuco (R$ 3,605/l). A pesquisa ainda aponta Canindé como a cidade cujo o preço médio da gasolina é o mais caro de todo o Ceará. Após conferir os valores das bombas de oito postos de combustível, a ANP contabilizou o preço médio de R$ 4,096 por litro como o maior.

Ao todo, 15 cidades foram visitadas pelos fiscais da ANP e a apontada com a de menor valor para o litro da gasolina foi Crato, no Cariri cearense. A média entre os nove postos pesquisados na cidade apontaram um valor de R$ 3,901 por litro.

Fortaleza também foi pesquisada pela Agência na última semana do ano e teve a maior quantidade de postos visitados - 72 estabelecimentos ao todo. O valor médio apontado pela ANP para a Capital foi de R$ 3,985/l.

Na comparação entre as cinco regiões do País, o Norte lidera a lista dos preços médios mais caros da gasolina entre 25 e 31 de dezembro de 2016. Com R$ 3,979 por litro, a região entrou 2017 como a mais cara do País.