.Peso da carga tributária é maior para quem tem menos

14.01.2017 por Yohanna pinheiro - Repórter

O cidadão brasileiro está cada vez mais sufocado com o pagamento de impostos. Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que, no ano, os trabalhadores precisam destinar, em média, 41,8% dos rendimentos para o pagamento de tributos, o que significa que teriam de trabalhar até 1º de junho somente para arcar com esse fim. Mas o peso é maior justamente para quem menos tem condições de contribuir. As empresas também sofrem elevado impacto da tributação.

Segundo o advogado tributarista Schubert Machado, o modelo de tributação utilizado no País é extremamente regressivo, ou seja, recai muito mais fortemente sobre quem menos tem para contribuir. Isso começa da própria tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) que, apesar de ter caráter progressivo, tem como faixa de isenção rendimentos que sejam de até R$ 1.903,98, segundo dados da Receita Federal, o equivalente a cerca de dois salários mínimos.

"A cobrança se inicia em um patamar que, muitas vezes, as pessoas não conseguem arcar com despesas básicas de alimentação, transporte, saúde, educação, vestuário", avalia Schubert Machado. O advogado tributarista explica que o outro extremo também contribui para ampliar a injustiça tributária, já que a última faixa, cuja alíquota é de 27,5%, incide sobre volumes de renda que sejam superiores ao montante de R$ 4.664,68.

"É um valor extremamente baixo se levarmos em conta uma fórmula justa de tributação. Para quem ganha esse valor (de cerca de R$ 5 mil) tem um grande comprometimento da renda. Mas para quem ganha acima de R$ 30 mil, R$ 50 mil, embora a alíquota seja a mesma, o comprometimento da renda é muito menor, porque tem muito mais dinheiro", destaca o tributarista, avaliando haver espaço para mais faixas e alíquotas maiores.

Ele aponta que o governo não tem interesse em ampliar a faixa de isenção porque grande parte da massa salarial está nesse patamar de dois, três salários mínimos. Dessa forma, mesmo com uma fórmula progressiva de tributação, quem tem menos acaba sendo mais prejudicado por ter de comprometer mais a renda familiar com o pagamento de impostos aos entes federativos.

Impostos indiretos

A situação é ainda pior ao se levar em conta a tributação indireta, em que a cobrança de impostos está embutida nos preços das mercadorias. "Este modelo é terrivelmente regressivo. Ao comprar um produto qualquer, você paga exatamente o mesmo imposto que alguém com uma renda superior. É aí que está a carga tributária mais pesada, sobretudo para quem ganha pouco", aponta.

Alguns exemplos de tributação embutida em produtos básicos dão noção do impacto no bolso, conforme dados do IBPT.

A incidência mais alta de imposto é sobre a gasolina (56,09%), seguida pela energia (48,28%), canetas esferográficas (47,49%), telefonia e assinaturas de televisão (46,12%) e smartphones (39,8%). De acordo com o presidente do IBPT, João Eloi Olenike, a tributação sobre o consumo representa mais de 70% de toda a arrecadação do País. "A carga tributária brasileira é bastante alta, principalmente se comparada ao retorno que se tem do Estado. Estamos entre os 15 países com maior carga tributária no mundo, só que, para a nossa realidade, é alta demais, fazendo com que haja um reflexo pesado em relação ao desenvolvimento do Brasil", pontua.

Em relação ao ajuste fiscal, com a elevação da carga tributária em alguns casos, Machado avalia que a estratégia é equivocada, resultando em um efeito contrário ao que é esperado. "Já está muito difícil de funcionar com toda a carga existente e, se aumentar, mais ocasionar mais estagnação, mais recessão. O Estado deve procurar outros meios para ajustar a economia, como o corte de gastos", pontua.

Reforma

Na avaliação do advogado, seria necessário uma simplificação do sistema tributário e um ajuste para torná-lo, de fato, progressivo. "É preciso cuidado para que fosse feita uma redistribuição da carga que já existe, que já é muito alta, e não aumentá-la mais", pondera. "Não há nenhum movimento para mudar essa realidade, entretanto. Quanto à reforma tributária, cada um pensa de maneira diferente", comenta.

Incentivos às empresas

Para Olenike, é fundamental que a reforma tributária diminua a carga tributária e incida mais sobre lucros, renda e patrimônio. "É preciso deixar que as pessoas trabalhem, se desenvolvam para depois fazer a tributação. Quando se está montando uma empresa, deve se dar incentivos, e não atrapalhar. Quanto menos governo, melhor para a empresa. Simplificação e menos tributação", defende.

Pontos de vista

"A cobrança se inicia em um patamar que, muitas vezes, as pessoas não conseguem arcar com despesas básicas"

Schubert Machado

Advogado tributarista

"Quando se está montando uma empresa, deve se dar incentivos, e não atrapalhar. Quanto menos governo, melhor"

João eloi olenike

Presidente do IBPT