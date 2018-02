Pescados serão fiscalizados no CE

01:00 · 21.02.2018

No ano passado, 96% dos pescados nacionais estavam dentro dos padrões de conformidade ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Brasília. Equipes de auditoria fiscal agropecuária do governo federal realizaram hoje (20) a Operação Semana Santa, com inspeções que verificam se o conteúdo da embalagem de pescado nacional e importado vendida nos supermercados é de fato o produto informado no rótulo, e não uma mercadoria inferior àquela paga pelos clientes.

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pela operação, amostras de peixe foram coletadas em 13 unidades federativas: Alagoas; Ceará; Distrito Federal; Mato Grosso; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Santa Catarina; São Paulo e Tocantins.

Segundo o auditor Paulo Araújo, em 2015, 23% dos peixes vendidos estavam em desconformidade. O percentual foi reduzido no ano seguinte para 15%. No ano passado, 96% dos produtos nacionais estavam dentro dos padrões esperados, e todas as unidades importadas eram verdadeiras.

Há muitas ocorrências de adulteração entre linguado, surubim e pescada amarela. Os peixes frescos são fiscalizados pelas secretarias estaduais de Saúde. A cautela com o que é adquirido é de extrema relevância inclusive para evitar alergias alimentares. Paulo Araújo alertou que o consumidor pode estar atento a alguns sinais na identificação dos produtos, comprando apenas os que passem pelo Sistema de Inspeção Federal (SIF).

"Outro ponto que a gente orienta é verificar a questão dos preços. Uma promoção muito barata pode indicar que há alguma coisa errada com aquele produto, não só na questão da substituição da espécie, como o glazeamento (congelamento que impede a oxidação ou desidratação) compensado, a adição de substâncias químicas que fazem o peixe inchar", afirmou.

Amostras

As amostras colhidas pelas equipes serão examinadas no Laboratório Nacional Agropecuário de Goiânia. O resultado das análises laboratoriais da Operação Semana Santa deverá ser divulgado publicamente no site do Ministério da Agricultura, no dia 30 de março.

A companhia que comete fraudes dessa natureza sofre punições do governo federal. O consumidor pode denunciar marcas com práticas de comercialização irregulares, através da ouvidoria do ministério.