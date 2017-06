Período bom para comprar imóvel

00:00 · 08.06.2017

Direcional Engenharia, em parceria com a Victa, lançou empreendimento voltado para pessoas que possuem renda familiar a partir de R$ 1.800,00

Com a atual crise política e econômica, um dos efeitos que acabam sendo positivos para o consumidor é o arrefecimento dos preços no mercado imobiliário. Portanto, tem sido um bom período para quem pretende comprar um imóvel.

A expectativa de especialistas do setor é que até dezembro ocorra uma redução ainda maior na taxa básica de juros, o que deverá influenciar a contratação de empréstimos e torna financiamentos um pouco mais acessíveis, incentivando a retomada do consumo de bens duráveis.

Crescimento

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem crescido ao longo dos anos no setor imobiliário devido aos preços mais baixos e outras facilidades. É possível adquirir uma propriedade com metragem maior e valores menores em relação à Capital cearense, gerando parcelas também mais em conta.

O crescimento na preferência pelas regiões metropolitanas é observado, além de Fortaleza, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além dos custos, a tranquilidade de morar fora da capital tem atraído muito consumidores.

Por ter uma taxa de ocupação menor, ou seja, com menos pessoas morando por metro quadrado, há mais espaço, menos carros circulando, gerando maior mobilidade e, consequentemente, mais qualidade de vida.

É uma opção para quem quer fugir da agitação dos grandes centros, sem perder a oferta de comércio e serviços, como acontece nas cidades do Interior.

Investimentos

O crescimento das regiões metropolitanas e o aumento do número de interessados em morar nesses locais, fez com que avançassem também os investimentos em infraestrutura e serviços nestas áreas menos adensadas.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é a sexta mais populosa do País e concentra mais de 4 milhões de pessoas, que correspondem a 44% de toda a população do Estado do Ceará.

Nicho

Pensando nesse nicho do mercado as construtoras e incorporadoras fazem apostas. É o caso da Direcional Engenharia em parceria com a Victa, que lançaram juntas empreendimento imobiliário para atender a pessoas que possuem renda familiar a partir de R$ 1.800,00 contemplando as faixas 2 e 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida. O Conquista Jurema será erguido no município de Caucaia, a 15 km do Centro de Fortaleza.

"O acesso ao financiamento deste empreendimento será mais vantajoso devido aos juros menores e o percentual a ser emprestado pode chegar a 90%, com prazo de pagamentos de até 30 anos. O consumidor pode ainda utilizar o Fundo de Garantia na compra", explica o diretor comercial e de marketing da Direcional, Guilherme Diamante.