Pedidos de falência recuam 33,9%

São Paulo. O número de pedidos de falência no Brasil em janeiro caiu 33,9% em relação a dezembro e recuou 12,2% em comparação com igual mês do ano passado, informou ontem (2) a Boa Vista SCPC. Em 12 meses, no entanto, os pedidos ainda acumulam crescimento de 11,1% em relação aos 12 meses anteriores.

O número de falências decretadas teve queda de 24,2% em janeiro ante dezembro, mas avanço de 4,3% sobre o resultado de janeiro de 2016. No acumulado de 12 meses, as falências decretadas subiram 14%.

Quanto aos pedidos de recuperação judicial, a SCPC informou que houve retração de 36,5% no primeiro mês de 2017 ante o último de 2016 e contração de 35% na comparação com janeiro do ano passado. Porém, no acumulado em 12 meses, os pedidos cresceram 39,4%.

Os pedidos de recuperação judicial que foram deferidos pela Justiça caíram 34,5% em janeiro ante dezembro e recuaram 17,4% sobre igual mês de 2016. No entanto, em 12 meses, os deferimentos avançaram 52,9%.