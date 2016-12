Pecém recebe novo guindaste

00:00 · 27.12.2016

O guindaste é o primeiro especializado nas movimentações de granéis sólidos do Porto do Pecém

O Porto do Pecém recebeu nesta segunda-feira (26) um novo guindaste do tipo MHC, o primeiro especializado nas movimentações de granéis sólidos do terminal portuário. Com capacidade de mover até 104 toneladas, o novo equipamento foi um investimento de três milhões de euros da Terminais Portuários do Ceará (Tecer), um dos prestadores de serviços portuários no porto.

O Porto do Pecém apresentou nos últimos meses um crescimento significativo na movimentação total e, entre as cargas mais relevantes estão os granéis sólidos, como o minério de ferro e carvão mineral destinados à siderúrgica e as termelétricas.

Mais eficiência

Para o presidente da Cearáportos, Danilo Serpa, o novo equipamento é uma das inovações no Porto do Pecém para dar mais eficiência ao processo operacional. "Estamos crescendo e, com isto, precisamos acompanhar esta mudança para continuar disponibilizando um atendimento apropriado, rápido e eficaz para os clientes do Porto do Pecém", declara Serpa.

De acordo com o diretor de operações da Cearáportos, Waldir Sampaio, existem, atualmente, sete guindastes no Porto do Pecém semelhantes ao novo equipamento, entretanto só possuem dois cabos, enquanto o novo opera com quatro. "Esta característica aumenta a produtividade da operação em 30%, isto acontece porque tem uma maior capacidade e é mais rápido", disse o executivo.

Movimentação geral

Segundo Sampaio, além de operar granéis sólidos, o guindaste também pode ser utilizado para movimentação de carga geral. O início das operações está previsto para o mês de janeiro.

Até novembro, o total exportado e importado foi de 9.887.849 toneladas, um aumento de 50% quando comparado ao mesmo período em 2015.