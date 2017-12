Passagens com 15% de desconto

01:00 · 19.12.2017

O fim de ano chegou e junto com ele vieram as férias tão esperadas por grande parte dos trabalhadores e estudantes. Uma das atividades favoritas para os dias de folga são as viagens, e aqueles que já estão pensando em fazer as malas terão um motivo a mais para colocar o pé na estrada. A ClickBus - plataforma de vendas online de passagens rodoviárias -, em parceria com a 99 Pop, está oferecendo 15% de desconto nas passagens para todo o Brasil para os usuários do aplicativo de transporte de pessoas.

O desconto é válido para qualquer rota disponível no site da ClickBus e será aplicado através do uso do voucher 99 Bus na tela de pagamento, junto às informações de compra.

O objetivo da parceria é garantir que o viajante organize sua viagem de ponta a ponta: da saída de casa à rodoviária, a viagem de ônibus e da rodoviária até o destino final. Tendo isso em vista, quem comprar passagens pela ClickBus terá 80% de abatimento, limitados a R$ 15, nas duas primeiras corridas realizadas com a 99. Para ter acesso ao desconto, os passageiros devem inserir o cupom ClickBusS99 na tela de pagamento antes de solicitar a corrida.

Os clientes que já possuem cadastro na plataforma 99 terão 15% off, também limitados a R$ 15, em duas viagens, com o voucher CBUS99.

Validade

A parceria é válida apenas nas cidades que contém 99 Pop, a exemplo de Fortaleza, e em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, válido para Pop e Táxis.

Fundada em 2013, a ClickBus é líder em vendas online de passagens de ônibus e atualmente está presente no Brasil, México, e Turquia. A plataforma permite que seus usuários adquiram passagem de ônibus rodoviários de mais de 100 empresas de ônibus para mais de 4.600 destinos em todo o Brasil. Já a 99 é a principal startup brasileira de mobilidade urbana e conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de usuários registrados em mais de 400 cidades no Brasil.