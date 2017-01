Passageiros criticam a nova taxa fixa cobrada pela Uber

00:00 · 07.01.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

A mudança realizada pela plataforma vale para todo o Brasil e acontece antes de o serviço ser regulamentado em Fortaleza ( Foto: Helene Santos )

Após receber críticas no fim do ano passado por conta da última atualização do aplicativo, a Uber voltou a ouvir reclamações dos consumidores nesta semana por causa do estabelecimento de uma nova taxa fixa para as corridas da plataforma. Conforme o anúncio da empresa, que foi enviado aos usuários por meio de uma mensagem no aplicativo, está sendo cobrado um "Custo Fixo" de R$ 0,75 por percurso desde a última quinta-feira (5).

A Uber justifica o aumento por uma necessidade de "manter o crescimento saudável" da plataforma no País, de forma que o recurso ajudará a apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários, além de outros custos operacionais. A empresa afirmou ainda que seus "investimentos contínuos na plataforma ajudam a melhorar a confiabilidade e sustentabilidade da experiência Uber para todos".

A mudança vale para todo o País e ocorre antes de o serviço ser regulamentado em Fortaleza. Em julho de 2015, quando o serviço foi regulamentado pela Prefeitura de São Paulo na capital paulista, a Uber passou a pagar uma taxa para obter a permissão de operar. Com isso, a tarifa local da plataforma foi elevada em R$ 0,10 por quilômetro rodado no trecho com passageiro.

A notícia foi recebida com surpresa pelos usuários. Na página do Diário do Nordeste do Facebook, várias pessoas lamentaram o custo extra. "Já não basta a tarifa dinâmica em quase todo momento, agora (há) outra taxa. Uber já foi melhor", comentou Adriano Lima.

Pontos de vista

Por outro lado, a universitária Luana Barros, 22, que usa a plataforma frequentemente, afirma que entende a necessidade da cobrança de uma nova taxa. "Geralmente, o aumento de preço deles é para estimular mais gente a dirigir, o que acaba facilitando na hora que a gente for pedir Uber. Além de que, quanto mais motorista, menos dinamiza o preço das corridas, então ambas as partes saem ganhando", diz.

Já o professor de idiomas Hugo Pinheiro, 29, afirma não ter gostado do aumento, uma vez que a empresa já fica com 25% do valor pago ao motorista. Mas, apesar de discordar, ele diz entender a necessidade da plataforma. "Não vou deixar de usar o aplicativo, porque o serviço continuará bem mais barato que o táxi comum e com a qualidade mais elevada", defende.

Alternativas

Como alternativa ao serviço da Uber, já existem aplicativos atuando no País com proposta semelhante e preços ainda mais competitivos, como a espanhola Cabify e o indiano WillGo, entre outros. Em Fortaleza, no entanto, ainda há poucas opções. Em junho do ano passado, a pernambucana T81 chegou à Capital cearense disponibilizando carros e motos não só para transporte de passageiros, mas também para a entrega de encomendas.

Já atrelado ao serviço regular de táxi, há aplicativos mais populares ente os usuários desse tipo de transporte em Fortaleza. É o caso da Easy Taxi e da 99 Taxis, por exemplo, além de aplicativos próprios como o do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi). Para concorrer com a Uber e serviços similares, como o táxi amigo, todos eles passaram a oferecer 30% de desconto no valor da corrida. No caso do aplicativo do Sinditáxi, o desconto é para pagamentos em dinheiro.

Regulamentação

O aplicativo segue em situação irregular na cidade. Em novembro, o pedido de tutela de urgência requerido pela Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE) para a liberação e o livre exercício do aplicativo Uber em Fortaleza foi indeferido pelo juiz Carlos Augusto Gomes Correia, titular da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Para o magistrado, somente por meio do devido processo legal é que se poderá, pesando argumentações positivas e contrárias, decidir sobre a matéria em questão, impedindo dúvidas e podando eventuais injustiças.

Sua voz no Facebook

Valor e qualidade levam clientes a repensar o uso

Verônica Cavalcante

Não vai demorar muito e a Uber estará com o serviço, preços e qualidade igual ao táxi. Começou bem, mas já perdeu muito do diferencial da proposta inicial.

Mislene Barbosinha

Uber não compensa mais. Chegaram de mansinho e a ideia parecia boa, por isso foram bem aceitos e apoiados. Mas agora estão cobrando como os táxis. No Natal, me cobram R$ 70 por uma corrida. Na mesma hora, fiz consulta com táxi comum e cobravam R$ 75. Vou de táxi amigo, Uber nunca!

Adriano Lima

Já não basta a tarifa dinâmica em quase todo momento, agora outra taxa. Uber já foi melhor, só acho!

Davi Oliveira

Não está ficando lixo, apenas o governo esta colocando impostos no serviço de qualidade.