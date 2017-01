Parque tecnológico é orçado em R$ 51,5 mi

00:00 · 11.01.2017 por Carol Kossling - Repórter

É viável a instalação do Parque Tecnológico do Ceará, de acordo com o resultado final do estudo de viabilidade apresentando ontem (10) na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Os investimentos necessários são de cerca de R$ 51,5 milhões, sendo R$ 3 milhões no primeiro ano e o restante no segundo, com cinco unidades gestoras instaladas em Fortaleza, Sobral, Eusébio, Cariri e Quixadá. O estudo segue para fase final de conclusão e ainda não tem data para ser apresentado ao governador Camilo Santana, que é o responsável por autorizar a implementação.

O Estudo de Viabilidade de um Parque Tecnológico no Estado do Ceará, elaborado pela consultora Fátima Ludovico para o Banco Mundial, teve duração de cinco meses e envolveu diversas instituições, entidades e órgãos do governo relacionados à Ciência e Tecnologia. "Observamos que em todos os cenários analisados o Valor Presente Líquido (VLP) é positivo, o que demonstra a viabilidade econômica do Parque, considerando a taxa de retorno exigida de 15%", disse.

Pagamentos futuros

O documento apontou que o valor presente de pagamentos futuros, com as áreas que serão alugadas para outras empresas que desejarem se instalar no parque e para as que quiserem contratar os serviços, no cenário positivo pode render cerca de R$ 22 milhões por ano. Já no cenário mais provável, renderia quase R$ 18 milhões, e no pessimista, cerca de R$ 1,6 milhão.

De acordo com o titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado (Secitece), Inácio Arruda, esse assunto é um pleito antigo do Ceará, que tem uma base instalada boa, com seis universidades públicas, o Instituto Federal e mais três universidades privadas, sendo uma delas a Universidade de Fortaleza (Unifor).

"Temos mais de mil empresas de TI (Tecnologia da Informação) aqui, mas não desenvolvemos a tecnologia para atender estas empresas localmente. Até desenvolvemos os produtos, mas depois elas vão embora", analisou. Arruda informou que a primeira fase do projeto está concluída com a finalização do estudo de viabilidade. "Na sequência, já vamos contratar um projeto básico para que a gente não perca prazo. Entramos num consenso que o espaço a ser utilizado (em Fortaleza) é o da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec), que está sob nosso domínio, mas quem baterá o martelo é o governador", ressaltou.

Setores econômicos

O estudo definiu que entre as prioridades de atuação na área de direcionamento estratégico estão os setores da agroindústria; saúde com foco no desenvolvimento de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, entre outros; tecnologia da informação e comunicação (TIC); energia; materiais, entre eles novos materiais, siderurgia, metalmecânica, cerâmica; e meio ambiente com água, gestão de resíduos e tecnologias limpas.

Segundo o presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiec, Sampaio Filho, faz algum tempo que a Federação das Indústrias vem trabalhando junto aos órgãos de Ciência e Tecnologia para fortalecer a construção do parque tecnológico no Ceará. "Várias ações já foram feitas para que hoje chegássemos à finalização do estudo. O Ceará precisa deste Parque, já que teremos os cabos de fibra óptica chegando em Fortaleza", observou.

O presidente do grupo Secrel, Ricardo Liebman, lembrou que muitos projetos de base tecnológica vêm sendo feitos no Ceará e não foram para frente. "Mas acho que desta vez vai. Acredito que as empresas cearenses e as startups vão se multiplicar", destacou.

Estrutura e clientes

O estudo revelou que o Parque Tecnológico do Ceará deve ser concebido como um parque urbano multicampi, com sede em Fortaleza, e outras unidades em Sobral, Eusébio, Região Metropolitana do Cariri e Sertão Central, ocupando uma área total de 115 mil m², sendo estimado 23 mil m² em cada localidade. E deve ser instituído como uma Organização Social, sob coordenação da Secitece.

Em longo prazo, deve evoluir para uma Sociedade Anônima com participação do Estado. Entre os possíveis clientes que podem se instalar nos lotes do Parque, estão empresas de base tecnológica, prestadoras de serviços especializadas, outras organizações que investem em P&D e novos arranjos institucionais voltados para CT&I.