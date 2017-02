Parceria fortalece os contatos internacionais

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:19

Empresas importadoras da América Latina, vindas da Colômbia, Equador, México e Peru, participaram do Inspiramais, com expectativa de US$ 250 mil em negócios

A parceria entre os setores têxtil, confecções e de calçados se consolidou com a entrada efetiva da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) na última edição do Inspiramais - Salão de Design e Inovação de Componentes. A expectativa é que, a cada edição do evento, ele se intensifique com a participação de compradores nacionais e também internacionais.

LEIA MAIS

.Couro e têxtil: setores se unem contra incerteza

.Estado atrai investimento de empreendimentos nacionais

.Indústrias projetam retomada e criação de 10 mil empregos

Para o presidente da Abit, Fernando Pimentel, esse trabalho em conjunto dará muitos frutos para o mercado da moda nacional e internacional. "Estou certo de que, futuramente, teremos aqui cada vez mais participantes do nosso setor", declarou.

A parceria é reforçada pelo presidente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), Milton Killing. "Esta é a primeira vez que um evento de moda trabalha a sustentabilidade de uma forma tão ampla e concreta, fortalecido com a união de todo o setor. Antes, já trabalhávamos em sintonia com os fabricantes de couro e outros materiais e, a partir de agora, por meio da parceria com a Abit, estamos também alinhados com os têxteis", comemorou Killing.

Lançamentos

Durante o evento foram fabricantes e varejistas ligados aos segmentos de calçados, de acessórios, couros, têxtil, joalheria, móveis e artefatos. Eles conferiram mais de 900 lançamentos com referências para o Verão 2018 e a antecipação para o Inverno 2018 alinhadas e direcionadas para todos os setores.

O presidente da Assintecal destacou que 2016 foi desafiador porque ele proporcionou a busca de novos caminhos. "Nós tivemos empresas que entenderam isso muito bem e até cresceram, foram muito bem e aproveitaram. Quando pegamos os números macro, a gente vê que conseguiu crescer em exportações", analisou o executivo.

Ceará

Killing destacou a importância do Ceará para setor calçadista, pois é o segundo maior produtor nacional. "O Ceará teve empate técnico ou pequena queda, pois o segmento esportivo vem se destacando e a maior parte desta produção está sendo feita no Estado", avaliou.

De acordo com a Assintecal, em 2015, o Ceará produziu aproximadamente 264,8 milhões de pares de calçados e exportou 50,7 milhões de pares. O carro-chefe da região é a produção de sandálias de plástico.

Negócios

Empresas importadoras da América Latina, vindas da Colômbia, Equador, México e Peru, participaram de rodadas de negócios durante os dois dias de Inspiramais, por meio do Projeto Comprador. Os organizadores do evento - Assintecal, Footwear Components by Brasil e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) - estimam que foram gerados cerca de US$ 250 mil em negócios durante o período, superando a marca registrada nas últimas edições.

Prospecção

O gerente de produção do Equador, Pedro Campoverde, que participou do evento pela segunda vez, estava interessado nos lançamentos e na ampliação de negócios com outros países. "É inevitável. A moda chega antes no Brasil. No Equador, não apenas as tendências, mas os próprios fornecedores acabam aparecendo mais tarde.

Por isso, estar presente em uma feira como essa é essencial para que possamos iniciar uma prospecção de mercado mais embasada e contundente", disse.

Ele contou ainda que, durante o evento, conferiu muitas novidades e tendências que, com certeza, serão aplicadas nas peças de sua marca, que produz calçados femininos, masculinos e também infantis. (CK)