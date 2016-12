Parangaba ganha 100 novas lojas em três anos

00:00 · 23.12.2016

O shopping conta, atualmente, com sete lojas âncoras, seis megalojas e também praça de alimentação com 29 restaurantes ( FOTO: BEATRIZ BLEY )

Completando em 2016 três anos de operação, o Shopping Parangaba tem, além do tempo de funcionamento, outros motivos para comemorar. Desde a inauguração até agora, são mais de 100 novas lojas e quiosques abrigados pelo complexo, que abriu as portas em 2013 com 120 lojas. Atualmente, 93% da ABL (Área Bruta Locável) do centro de compras está ocupada.

Das mais de 100 novas operações recebidas ao longo desses anos, 35 foram somente em 2016. E elas ajudaram o empreendimento a obter um crescimento de 12% neste ano em comparação com 2015, com destaque para a Black Friday, evento que impulsionou as vendas do Shopping em 18% ante igual período do ano passado.

O superintendente do Shopping Parangaba, Leonardo Franco, e o gerente de Marketing do empreendimento, Felipe Bahiana, avaliam que foi um grande volume de operações em um ano atípico. A expectativa é fechar este mês com crescimento de 15% nas vendas em relação ao fim do ano passado, percentual basicamente igual em termos de fluxo de pessoas, que deve encerrar o mês com alta entre 14% e 15%, levando em conta a mesma base de comparação.

O empreendimento abrange área de influência com 1,2 milhões de consumidores potenciais, com renda total anual de R$ 6,4 bilhões. O shopping conta ainda, atualmente, com sete lojas âncoras, seis megalojas, praça de alimentação com 29 restaurantes e capacidade para 1300 lugares, além de 1300 vagas de estacionamento e seis salas de cinema.

Âncora e reforma

A próxima loja âncora do Shopping Parangaba já está em vista, segundo Franco. "Nós temos uma expectativa de trazer uma grande âncora para 2017, que tem em torno de 1500 m²". O shopping pretende, ao todo, finalizar o ano que vem com um número de ao menos 25 ou 26 operações novas. "Temos um planejamento de 25 lojas satélites para serem comercializadas. Essa estratégia já foi traçada e nós já temos conversado com alguns varejistas ", explica Franco.

Caso a operação com a âncora seja firmada, Franco explica que o empreendimento precisará passar por uma modificação para abrigar a loja. "Essa mudança, se fecharmos a âncora, é necessária. Nós temos, hoje, sete âncoras em operação e eu não tenho espaço específico para ela. Então, se assinarmos o contrato, teremos que reformar o espaço para poder abarcar essa âncora, então a reforma prevista é essa".

Ele acrescenta ainda que, apesar da modificação, o empreendimento não tem uma expectativa de lançar expansão para o ano que vem. "O Shopping Parangaba nasce com a previsão de expansão, mas a gente não tem uma expectativa de lançar essa expansão agora para 2017. Isso deve ficar para daqui a uns dois, três anos, aí talvez seja a hora de falar nisso. No momento, ainda é cedo", pontua o superintendente do Shopping.

As inaugurações mais recentes foram das lojas D'metal, Imaginarium, e o espaço infantil Clubinho do Mar.