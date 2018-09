Para 9%, Brasil vive bom momento na economia

01:00 · 19.09.2018

Pesquisa inclui 27 países. O Brasil está entre os que têm a pior avaliação da situação econômica ( FOTO: MARCOS SANTOS )

Washington. Apenas 9% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do País é boa, enquanto 53% avaliam que a vida era melhor há 20 anos e 53% estimam que as crianças atuais encontrarão um futuro econômico pior. Estas são as conclusões de um estudo do Pew Research Center, que avaliou o humor de pessoas de 27 países, dez anos após a quebra do Lehman Brothers, que levou o mundo à crise financeira de 2008.

O Brasil está entre os países em que as pessoas pior avaliam sua situação econômica, atrás de Grécia (4%) e Tunísia (8%). Na outra ponta, a Holanda é onde há mais pessoas satisfeitas, com 85% dos nativos.

Nos países desenvolvidos, o pessimismo com o futuro é um pouco maior: 56% acreditam que a situação financeira das atuais crianças será pior que a atual, enquanto 34% esperam melhorias. Mas houve uma forte melhoria da percepção econômica atual. Por exemplo, 78% dos alemães avaliam como bom o atual momento, 50 pontos percentuais a mais que em 2009. Entre os estadunidenses, 65% avaliam a atual situação econômica como positiva, 48 pontos a mais do que há nove anos.

O levantamento foi realizado com 30.133 pessoas em 27 países entre 14 de maio e 12 de agosto. Essas nações respondem por quase dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) global.

Melhora

No geral, a Alemanha foi o país onde a mudança no humor foi mais expressiva. Em 2009, somente 28% dos alemães diziam que a economia ia bem. Neste ano, 78% acham o mesmo.

Apesar da melhora, quando se compara com 2017, houve uma leve queda: 86% avaliavam as condições econômicas como boas no ano passado.

Em cinco países europeus analisados regularmente desde 2002, uma mediana de 46% vê a economia bem, comparada com 15% em 2013. E 44% dos japoneses avaliam a situação do país como boa, ante 7% em 2012.

Pessimismo

Mas alguns países estão mais pessimistas. É o caso da Itália, onde a confiança na economia está em 15%, sete pontos percentuais a menos que em 2009. Ou da Argentina, em que 17% consideram a situação econômica boa, contra 20% no auge da crise, em 2009. O país vizinho é um exemplo de como os emergentes estão mais pessimistas em comparação com as economias mais desenvolvidas. Na Índia, 56% dos entrevistados veem a situação econômica como boa, ante 83% em 2017. Na Tunísia, só 8% acham que o país vai bem.