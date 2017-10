Pão francês lidera vendas e fortalece mercado cearense

01:00 · 14.10.2017

Pães doces, com recheios e italianos estão ganhando força e passando a dividir espaço com os mais tradicionais ( FOTO: LUCAS DE MENEZES )

Para celebrar a importância de um dos alimentos mais antigos que se conhece, é comemorado na próxima segunda-feira (16) o Dia Mundial do Pão, e no Ceará, o setor de panificação tem o que comemorar. O pão francês permanece liderando as vendas das padarias, seguido pelos embalados, ainda com vendas significativas, de modo a deixar o mercado local estável, mesmo com a crise, de acordo com Lauro Martins, presidente da Câmara Setorial do Trigo da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

O setor de panificação do Estado não sofreu tantas perdas com a instabilidade econômica quanto outros setores da economia, segundo ele. "Nós temos uma vantagem que é trabalhar com produtos de primeira necessidade. Então, a redução no consumo que tivemos foi compensada pelas mudanças no hábito dos fortalezenses, porque quem costumava comprar em estabelecimentos mais caros migrou para os mais baratos e as padarias foram beneficiadas nisso", esclarece Martins.

"Claro que tivemos um pouco de ociosidade, mas nosso mercado não ficou desaquecido, permanecemos estáveis inclusive. Nossa expectativa é que a economia como um todo melhore pelo menos um pouco nesse segundo semestre do ano e supere nossas estimativas", espera Lauro.

Sobre o Dia Mundial do Pão, Martins reconhece que ainda não se tem a tradição de comemorar a data, mas que o setor estimula as panificadoras a fazerem promoções. "Nós incentivamos porque é uma forma de valorizar e divulgar os produtos e esse dia também".

Industrialização

As versões industrializadas dos pães têm conquistado mercado por sua praticidade e tempo maior de vida útil e já estão presentes em 73,6% dos lares do País, passando a concorrer com o tradicional carioquinha.

Somente no ano de 2016, foram vendidas mais de 440 mil toneladas de produtos da categoria chamada embalada, o equivalente a R$ 5,4 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi).

As regiões Norte e Nordeste foram responsáveis pelo consumo de 33,5 mil toneladas do total do País em 2016. Desses, 49,3% do que foi consumido foi do tipo tradicional/branco. Em segundo lugar, ficaram os integrais, com 38,4%, seguidos pelos de leite, com 4,7%.

Segundo Lauro, de modo geral, o pão francês ainda lidera em vendas, mas o consumo vem sendo pulverizado. "O pão francês e os embalados, que são os de forma, para cachorro-quente e hambúrguer, são os mais consumidos no Estado, com destaque ainda para o primeiro tipo", ressalta Lauro.

Diversidade de produtos

Claudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI, explica que além de estar inserido em nossa cultura alimentar, especialmente no café da manhã e nos lanches da tarde, o pão é uma opção prática, saborosa e nutritiva: contém carboidratos, proteína, fibras e gorduras boas.

"Com o objetivo de atender os mais diversos públicos, os fabricantes estão sempre se atualizando e inovando seus produtos. A nova geração de consumidores, que está cada vez mais informada, consciente, exigente e atenta às questões que envolvem saúde, bem-estar e praticidade, trouxe diversos desafios à indústria alimentícia. Neste cenário, os pães puderam ampliar seu espaço nas gôndolas com novas linhas voltadas às questões de saudabilidade", salienta.

Martins destaca também os pães chamados especiais, além dos mais saudáveis. "Pães doces, com cascas mais grossas, recheados, italianos, não estavam muito presentes na rotina do cearense. Agora, eles também estão ganhando força e passando a dividir espaço com os mais tradicionais", pontua Lauro. "Além disso, estamos começando a resgatar o modo de fazer pão tradicional com a fermentação prolongada, que é um jeito mais lento e até saudável de preparar. Inclusive, estaremos recebendo um técnico especializado para ajudar as panificadoras de Fortaleza nesse processo", reitera.

Perfil do consumidor

A pesquisa da Abimapi faz um raio-x sobre o perfil do consumidor brasileiro que mais compra pães do tipo industrializado branco, integral e com cereais. A categoria tradicional é mais vendida para mulheres, com idade entre 30 e 39 anos, residentes em lares pequenos com três ou quatro pessoas, incluindo crianças pequenas. Já pães integrais costumam ser comprados predominantemente também por mulheres, de 50 anos ou mais, residentes nas regiões Norte e Nordeste em lares independentes ou divididos com mais uma pessoa. Por fim, o tipo com grãos é mais consumido por mulheres, com 50 anos ou mais, moradoras da região Sul em lares independentes ou divididos com mais uma pessoa.