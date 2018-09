Paisagismo requer a partir de R$ 50 por metro quadrado

01:00 · 13.09.2018

Valor do projeto de paisagismo depende de fatores como dimensão da área que será transformada, sistema de irrigação local, inclinação do terreno e porte das plantas que serão utilizadas, entre outros O tamanho do espaço é determinante para a escolha das plantas que serão utilizadas. Em locais mais amplos, é possível utilizar espécies maiores. Já em espaços menores, jarros pequenos são uma opção

Capaz de transformar espaços afetados por construções em ambientes charmosos e aconchegantes, o paisagismo ainda se mantém como uma tendência de mercado. Entretanto, para se ter um cantinho pensado com paisagem natural, é necessário investir. A execução de um projeto básico de paisagismo chega a custar, em média, de R$ 50 a R$ 500 o metro quadrado (m²), estima o agrônomo e paisagista, Ricardo Marinho.

Isso, a depender de uma série de fatores, como a dimensão do projeto a ser executado, o sistema de irrigação no local, se a área do jardim é inclinada ou não, o porte das plantas que serão distribuídas no local, entre outros. O que impacta diretamente na composição de preços de cada projeto em particular. "A execução é a construção de um jardim, onde você leva em conta a irrigação do terreno, a iluminação, a preparação da terra, as mudas, os encargos sociais, a mão de obra" e todos os demais custos envolvidos, aponta Marinho.

Justamente por conta da singularidade de cada projeto, o paisagista Thiago Borges decidiu não trabalhar mais com o orçamento tabelado por metro quadrado. Para desenvolver um projeto mais simples, ele cobra cerca de R$ 4 mil. O valor engloba a geração do conceito, o projeto luminotécnico, a execução, etc.

Já as plantas e insumos ficam a cargo dos clientes, que os pagam diretamente aos fornecedores. "Imagina que tem um cliente com uma área enorme e ele pede algo bem espaçado, pelos muros, mas vai ser um projeto muito rápido. E tem outro projeto de área muito reduzida, mas onde tenho que aproveitar cada centímetro quadrado. É uma área menor mas o trabalho é maior. Por isso não é tão fácil calcular", justifica.

Desconto

Na Mosaico Paisagismo, o cliente pode ganhar até 60% de desconto, caso solicite junto à empresa o desenvolvimento e também a execução do projeto.

Segundo Gerson Munayer, da Mosaico Paisagismo, para uma parede verde, é possível comprar um jarro pronto, com fenagem adequada, pedra especial e a planta, em uma faixa de preço que vai de R$ 60 a R$ 80. Neste caso, em média, são utilizados seis jarros por metro quadrado (m²).

Com os espaços cada vez menores, boas opções para apartamentos com varandas, de acordo com Munayer, são as paredes verdes, vasos com plantas frutíferas e ervas aromáticas. Já para pequenos ambientes em casa, é possível construir um jardim de inverno, jardim vertical, colocar vasos de diferentes tamanhos, pedras, incluir elementos aquáticos com fontes e plantas deste meio, entre outros.

O investimento necessário para realizar um espaço deste tipo é muito variável. Gerson explica que somente o projeto do ambiente, que consiste no reconhecimento do espaço, preferências do cliente e apresentação do que será realizado, custa, pelo menos, um salário mínimo. O valor cobrado por m² vai reduzindo à medida que a métrica aumenta.

Sensações

Para o arquiteto, designer de interiores e paisagista, Roberto Wagner Araújo, a chave é trabalhar com sensações. "As possibilidade hoje são enormes. É possível criar um espaço de contemplação, de aconchego, aromatizado para quem gosto de cheiros, vibrante com contraste de cores, depende da preferência do cliente".

Com a popularização desses ambientes, destaca, é possível fazer algo bem bonito sem gastar muito. "Tem lojas, como a Normatel, onde você consegue comprar os materiais necessários por um menor preço de modo que o resultado é tão bom quanto aqueles em que se investiu um valor mais alto".

O valor final da intervenção vai depender do tamanho e complexidade do projeto.