País voltará a ter superávit em 2019, garante secretário

Brasília. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, rebateu ontem (2) as projeções do Instituto Fiscal Independente (IFI), órgão recém criado de avaliação de contas públicas ligado ao Senado, de que o Brasil voltará a ter superávit primário somente entre os anos de 2024 e 2025.

Na avaliação de Almeida, esse cenário vai acontecer em 2019, já que a PEC do Teto, que limita os gastos à inflação dos 12 meses anteriores, permitirá a queda da despesa primária.

Ao mesmo tempo, segundo ele, com a retomada da economia a arrecadação tradicionalmente sobe acima do PIB (Produto Interno Bruto).

"Em primeiro lugar quero deixar claro que é positivo uma nova instituição fiscal no debate. Quanto mais pessoas e entidades trabalhando, melhor. Mas achei as hipóteses muito pessimistas", declarou o secretário. "(O relatório) prevê que mesmo quando houver crescimento, não haverá um impacto extra sobre a arrecadação. Me parece uma hipótese implausível". A estimativa de Almeida é de que o teto de gastos permitirá que as despesas primárias (antes do pagamento de juros) caiam em cerca de 2,5 pontos percentuais ao longo de cinco anos. "Já entre 2021 e 2022 seria possível eliminar o déficit", afirmou.

Para o diretor-executivo do IFI, Felipe Salto, com quem Almeida lançou o livro "Finanças Públicas, da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade", quando a receita voltar a subir acompanhará o mesmo crescimento do PIB. "A elasticidade da receita já chegou a 1,8 do PIB, mas isso foi em tempos áureos", disse o economista.