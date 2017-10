País pode ser rebaixado se reforma for adiada, diz S&P

01:00 · 14.10.2017

A agência de classificação de risco avalia que a reforma da Previdência é necessária para dar fôlego ao governo que virá após as eleições de 2018

São Paulo. Em meio às negociações de parlamentares governistas para aprovar ao menos uma versão mais "enxuta" da reforma da Previdência, a agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) emitiu um alerta de que a nota soberana do Brasil pode ser rebaixada, caso a mudança nas regras de aposentadoria e pensão não aconteçam em tempo hábil de "dar algum respiro" ao próximo governo. Na área econômica do governo, a advertência da S&P foi recebida como um reforço à mensagem de que a aprovação da proposta é essencial.

O mercado usa esse indicador como uma medida da capacidade de os países honrarem seus compromissos externos. A S&P foi a primeira a tirar o selo de bom pagador do Brasil em setembro de 2015 - o chamado "grau de investimento", conquistado pela primeira vez em 2008, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em agosto de 2017, a agência reafirmou a nota de crédito do País em BB, dois patamares abaixo do grau de investimento e manteve a perspectiva negativa.

Um novo rebaixamento poderia deixar investidores mais desconfiados sobre a capacidade do governo brasileiro de honrar duas dívidas, passando a exigir juros maiores para comprar papéis da dívida brasileira. "Nosso objetivo é ver se esse governo consegue aprovar algum tipo de reforma na Previdência que dê ao próximo governo, que virá depois das eleições de 2018, um respiro", disse Joydeep Mukherji, analista da S&P Global Ratings. "Se sentirmos que existente um esforço considerável na direção da Previdência, o rating pode se estabilizar. Se não acontecer dessa forma, ou se ficar a impressão de que não vai haver reforma alguma, a nota pode ser rebaixada", completou.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nessa sexta-feira (13), em Washington (EUA), que é "absolutamente normal" que a agência de classificação de risco S&P considere rebaixar novamente a nota de crédito do Brasil se o governo fracassar em aprovar a reforma da Previdência. "Nós temos dito - e várias vezes repetido - que a aprovação da Previdência é fundamental para a sustentabilidade a longo prazo das contas públicas no Brasil, e que quanto mais cedo isso ocorrer, melhor", disse o ministro da Fazenda durante a Conferência Econômica sobre o Brasil, organizada pela Câmara de Comércio Brasil-EUA na capital americana.

Ele, contudo, disse que as agências têm dado "uma demonstração de confiança muito grande no Brasil". "Elas estão cumprindo a sua função, fazendo seus alertas, que estão em linha com tudo aquilo que temos dito e temos, de fato, mostrado", declarou Meirelles. "Eu não me preocupo com o trabalho deles, mas eles têm que se preocupar com o nosso".