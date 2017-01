Pais devem pesquisar; preço de material varia até 245%

00:00 · 13.01.2017

O levantamento do Procon foi feito em 10 lojas da Capital e compara o valor de 62 produtos

Com o início do ano, que tem crianças ou adolescentes na escola costuma se preocupar com mais uma despesa relativa à educação: o material escolar. A fim de ajudar os consumidores a economizarem na hora da aquisição de cadernos, canetas e outros produtos, o Procon Fortaleza divulgou ontem uma pesquisa com preços do material escolar, apontando uma variação de até 245% no valor de um mesmo produto, dependendo do local escolhido para a compra.

O levantamento foi realizado em 10 livrarias e lojas do varejo de Fortaleza, localizadas no Centro e no bairro Montese, entre os dias 9 e 10 de Janeiro, comparando preços de 62 produtos. A maior variação foi verificada no preço do avental escolar, encontrado de R$ 2,90 a R$ 10,00, uma diferença de 245% no preço do produto da mesma marca.

Em nove itens, o Procon encontrou variação acima de 100%. O segundo produto que mais teve diferença no preço foi o caderno universitário capa dura, de 200 folhas, que pode ser encontrado de R$ 8,20 a R$ 22,10 (170%). Já a tesoura escolar pode custar até 136% a mais, indo R$ 3,47 a R$ 8,20.

A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, alerta que pais e responsáveis não aceitem a cobrança de itens de uso coletivo. O custo desses produtos está na mensalidade escolar. "As instituições podem e até devem utilizar material de uso coletivo em atividades pedagógicas com os alunos, mas não podem condicionar a matrícula à compra desses itens", afirma.

Itens coletivos

Em dezembro do ano passado, o Procon Fortaleza divulgou a lista de itens que não podem ser cobrados pelas escolas. Essa lista aumentou de 66 para 76 itens. O Procon encontrou nas listas escolares produtos como desinfetante, fita adesiva, linha, lustra móveis, sabão em barra, miniaturas, entre outros.

A Diretora Cláudia Santos alerta que as escolas reincidentes nas infrações à Lei Federal nº 12.886/2013 (Lei do Material Escolar), serão alvo de penalidades maiores e com agravante. No último período de matrículas (1º a 29 de janeiro de 2016), o Procon Fortaleza visitou 101 instituições de ensino particulares da capital e autuou 51 por cobrança de itens proibidos na lista do material escolar.

Como denunciar

Para quem encontrar abusos, denúncia pode ser feita a qualquer momento pelo portal da Prefeitura de Fortaleza, bem como pela Central de Atendimento 151, no horário comercial. É possível ainda realizar denúncia pelo aplicativo Procon Fortaleza. Basta baixar no Android: Procon Fortaleza; ou no sistema iOS.

Dicas

Antes de comprar o material escolar, é importante que pais e responsáveis verifiquem se existem itens que sobraram do período anterior e avaliem a possibilidade de reaproveitá-los.

Vale lembrar que algumas lojas concedem descontos para compras em grupos ou de grandes quantidades ou na venda por atacado, o que pode render uma boa economia.