Pagar lojista antes pode elevar juro

00:00 · 20.12.2016

Equipe econômica do governo pretende reduzir de 30 dias para dois dias o período que as lojas levam para receber o pagamento ( Foto: Marcos Santos )

As medidas para alterar o funcionamento da indústria de cartão de crédito, anunciadas pelo governo de Michel Temer na semana passada, ainda dependem de negociação com bancos e empresas das maquininhas.

Segundo executivos de bancos, a redução no prazo de pagamento das compras no cartão para os lojistas teria o potencial de elevar os juros cobrados no rotativo, diferente do que espera o governo. Hoje, lojistas levam até 30 dias para receber o pagamento de compra feita no cartão. O governo espera reduzir esse período para dois dias.

Emissores de cartões dizem que isso elevaria o custo da operação porque os clientes levam até 40 dias para pagar as compras, sem juros. Por isso, teriam um custo maior com captação de dinheiro para emprestar.

"Se for levar a ferro e fogo, aumenta o juro do consumidor. Aumentam os encargos via anuidade", diz Boanerges Freire, especialista no mercado de cartões. Em outros países, o uso do rotativo é maior que no Brasil, e isso ajuda a financiar o pagamento antecipado, ele diz. No caso da fintech (empresas de tecnologia financeira) Nubank, a avaliação é que a operação ficaria inviável. Sem um banco associado, a emissora de cartões teria um custo ainda maior para captar recursos para fazer os pagamentos antecipados aos lojistas.