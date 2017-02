Pagar boleto em qualquer banco só a partir de julho

00:00 · 02.02.2017

São Paulo. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) adiou para julho o início do serviço em que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco instituição financeira. A entidade havia anunciado que a facilidade seria implementada a partir de março, mas agora as contas atrasadas com valor acima de R$ 50 mil poderão ser pagas em qualquer banco a partir de julho.

Quem tiver de pagar valores mais modestos, entre R$ 500 e R$ 2.000, só poderá quitá-los em sua instituição de preferência a partir outubro. Antes, o calendário previa que entre julho e setembro quem tivesse um boleto vencido com esses valores seriam beneficiados pelo sistema. O prazo final de implementação do novo sistema, por enquanto, está mantido para dezembro.

O pagamento de contas atrasadas em qualquer banco é uma facilidade concedida ao consumidor da chamada Nova Plataforma de Cobranças, desenvolvida pelos bancos.