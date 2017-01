Pagamentos de obras do PAC somaram R$ 42 bilhões

01:00 · 12.01.2017

A Transposição das águas do Rio São Francisco foi uma das obras listadas do PAC no Ceará ( FOTO: ANDRÉ COSTA )

Brasília/Fortaleza. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que o governo encerrou o ano de 2016 com pagamentos de R$ 42 bilhões em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ele destacou que houve avanços nas obras da Transposição das Águas do Rio São Francisco.

No Ceará, o último relatório divulgado do PAC, em agosto do ano passado, enumeravam a entrega de 15 empreendimentos desde 2015, "entre os quais as adutoras de engate rápido do Ceará: Araras-Crateús, Maranguape, Flor do Campo-Quiterianópolis e Aroeiras". Além da Transposição, cujo prazo de entrega no Estado foi novamente adiado com a saída da construtora Mendes Júnior das obras.

Segundo o ministro, na primeira semana de fevereiro, o governo federal vai divulgar um relatório sobre o estado de 1,6 mil obras que estavam paradas, foram retomadas e devem ser concluídas até 2018. "Os ministérios mostraram que os pagamentos das suas obras estão em dia e, ao longo desse ano (2016), conseguiram equilibrar o pagamento das obras com o cronograma de execução e o risco financeiro", afirmou. Segundo ele, o presidente Michel Temer orientou os ministros a iniciar o planejamento das obras para 2017 e 2018. "Nas próximas semanas, provavelmente haverá novidades sobre isso", disse. O ministro destacou ainda que a inflação fechou o ano em 6,29%, "dentro da banda de tolerância da meta".

Mais aeroportos concedidos

Dyogo disse que o governo estuda conceder à iniciativa privada os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Hoje, ambos são administrados pela Infraero. Segundo ele, o governo deve lançar uma nova etapa do programa de concessões em breve.

"Há vários projetos sendo avaliados para inclusão no programa de concessões, como aeroportos, saneamento e rodovias. Há discussões no governo para a ampliação dos programas de concessão", afirmou o ministro, que participou na manhã de ontem (11) de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e outros seis ministros do núcleo de infraestrutura para tratar de obras inacabadas. "Congonhas e Santos Dumont estão na lista de discussão, sim", destacou o ministro.

Temer discute projetos

Na busca da retomada do crescimento econômico e de uma agenda positiva, Temer retomou ontem o formato de reuniões de núcleos do governo e deverá tratar pela primeira vez da retomada ou tentativa de celeridade das grandes obras do PAC.

O presidente comandou uma reunião do núcleo de infraestrutura no Palácio do Planalto para, segundo fontes do governo, tratar de obras do PAC "de maior vulto e peso". Na semana passada, Temer pediu ao ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, que listasse as obras do PAC de maior importância, que estão ou paralisadas ou andando a passos muito lentos. O objetivo é que sejam estabelecidas prioridades de execução até 2018, quando encerra seu governo. Em 2016, Temer focou na retomada de projetos menores, com obras de até R$ 10 milhões.