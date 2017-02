Pagamento de crédito atrasado é facilitado

00:00 · 07.02.2017

Brasília. Os mutuários da casa própria que compraram o imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e que estão com as prestações atrasadas ganharam um fôlego para colocar a dívida em dia, usando os recursos da conta do FGTS. Hoje, esses mutuários já podem usar o saldo do Fundo para quitar até três prestações em atraso. A partir de agora, os recursos do FGTS poderão ser usados para pagar até 12 mensalidades atrasadas. A regra vale para quem se encaixa nas exigências da casa própria com uso do FGTS - ou seja, quem comprou pelo SFH, com o apartamento avaliado em no máximo R$ 950 mil (novo limite nas grandes cidades) e não tem outros imóveis em seu nome.

LEIA MAIS

.Teto de renda no 'Minha Casa' sobe para R$ 9 mil

A ampliação do uso do FGTS para quitar prestações em atraso vai vigorar durante o ano de 2017. O objetivo do governo é dar fôlego para as famílias. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS ontem. O Conselho Curador também aprovou alterações nas regras do Minha Casa, Minha Vida encaminhadas pelo governo federal.

As mudanças foram anunciadas ontem pelo governo federal, no Palácio do Planalto, como uma tentativa de estimular o setor da construção civil no Brasil.