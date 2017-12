Orçamento da União prevê R$ 391 mi para o Estado

01:00 · 15.12.2017 por Ana Carolina Curvello - Repórter

Brasília (Sucursal). O valor total de gastos para o Ceará no próximo ano ficou determinado em R$ 391 milhões, de acordo com a Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso Nacional, na última quarta-feira. A bancada cearense lamentou a perda de R$ 80 milhões das emendas que seriam destinadas para o Estado e criticou o corte de mais de R$ 183 milhões para obras hídricas da Transposição do Rio São Francisco.

Segundo o deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE), o corte de R$ 80 milhões foi com base no controle do gasto público e deve servir para o governo pagar os recursos prometidos. Ele explica que no Orçamento de 2017 foram alocados R$ 471 milhões, porém só foi só metade dos recursos foram efetivamente pagos. "Houve uma crise financeira e tivemos vários contingenciamentos ao longo deste ano que comprometeram algumas áreas do Ceará", declarou.

Sobre o corte de R$ 183,7 milhões do Orçamento da União para obras hídricas da Transposição do Rio São Francisco e do Cinturão das Águas, o parlamentar tucano informou que não foi possível reverter a decisão no Plenário. Ele contestou a diminuição dos recursos previstos para o Ceará, e o acréscimo de R$ 238 milhões feito pelo deputado petista para obras no Estado da Bahia. Raimundo explica que o corte vai impactar no Eixo da Bacia do Jaguaribe (R$ 105 milhões), na manutenção da transposição do Rio São Francisco (R$ 54 milhões) e no Cinturão das Águas (R$ 24 milhões). O parlamentar adiantou que em 2018 será difícil descontigenciar recursos por conta do período eleitoral. "A bancada ficará atenta na aplicação dos recursos".

O coordenador da bancada cearense, deputado Cabo Sabino (PR-CE), também lamentou a perda de R$ 51 milhões da emenda impositiva no valor de R$ 164 milhões que seria destinada para o custeio da saúde no estado. "A CMO cortou 30% de todas emendas impositivas de bancadas para destinar recursos ao fundo eleitoral. Isso é um crime contra a população carente do nosso estado", alegou O Orçamento de 2018 com os cortes das emendas impositivas teve alocado R$ 1,716 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Bancada

De acordo com a proposta orçamentária de 2018, serão destinados das emendas de bancada para o Estado: R$6,6 milhões para as Instituições Federais de Ensino Superior; R$ 8 milhões para a reestruturação e modernização dos Hospitais Universitários Federais; R$ 8 milhões para a implantação e melhoria de sistemas públicos de manejos de resíduos sólidos em municípios de até 50.000 habitantes; R$ 113 milhões para a estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde; R$ 4 milhões para o aprimoramento da infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal; R$ 14 milhões para apoio à modernização das Instituições de Segurança Pública; além de R$ 9,2 milhões para os Institutos de Educação Profissional e Tecnológica.

A quantia de R$ 2,7 milhões foi indicada para adequação do trecho rodoviário em Caucaia no entrocamento de acesso ao Porto Pecém na BR 222. A quantia de R$ 13,8 milhões foi destinada para a construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos da FioCruz.

Municípios

Para o município de Crato foi indicada uma emenda de R$ 5,8 milhões no fomento do setor agropecuário. Os municípios de Sobral e Cariri poderão receber ambos R$ 5 milhões em apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Lavras da Mangabeira também foi contemplado com uma emenda de R$ 150 milhões para a construção de barragens no Açude Barbosa.