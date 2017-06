WhatsApp é notificado contra suspensão do serviço para aparelhos antigos

17:31 · 13.06.2017 / atualizado às 17:44

Desde o começo do ano, alguns smartphones considerados obsoletos estão perdendo o Whatsapp

A partir do próximo dia 30, alguns smartphones 'antigos' perderão o acesso ao aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp. Desde o início do ano, vários aparelhos deixaram de rodar o sistema. Diante deste cenário, a Associação de Defesa do Consumidor Proteste informou que irá notificar o Facebook, dono do serviço de mensagens instantâneas, contra a suspensão.

No início de 2017, o aplicativo usado por pouco mais de um bilhão de pessoas já deixou de funcionar em aparelhos que usam sistema operacional Android 2.1 e 2.2, iPhone 3GS/iOS 6 e Windows Phone 7. A partir de 30 de junho será a vez dos Blackberry, Blackberry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60, que irão perder o acesso ao WhatsApp definitivamente.

"A Proteste considera que a obsolescência programada dos celulares é um desrespeito ao consumidor, especialmente por quem opta por utilizar um aparelho mais antigo, uma vez que o acesso ao serviço de telefonia é provido por todas as operadoras no País", informou, em nota.

De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor no inciso IX, “recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”.

O diretor de Relações Institucionais da Proteste, Henrique Lian, explica que uma vez que o aparelho funciona normalmente, a atualização é um direito do consumidor. “Entendemos que essa oferta por tempo razoável dura enquanto o aparelho funcionar provido do serviço de telefonia, pois uma vez que ele funciona na rede GSM, recebe normalmente todo tipo de atualização mesmo que o produto esteja descontinuado, é uma prática abusiva dos desenvolvedores a suspensão de um determinado serviço”, comenta.

Justificativa do aplicativo

O WhatsApp justificou que "estas plataformas (caso do Blackberry e Nokia) foram muito importantes na nossa história, mas já não têm a capacidade necessária para expandir as funções do nosso aplicativo no futuro", quando fez o primeiro anúncio da mudança justiçando que hoje 0,5% dos usuários ainda tem esses aparelhos.

“Mesmo que seja uma parte ínfima do total, não se pode forçar o consumidor a consumir um novo aparelho, o que entendemos ser um desrespeito ao CDC e ao consumidor”, complementa Lian.

Outro caso emblemático é o da Apple que anunciou, em 2016, que não oferecerá suporte a produtos que deixaram de ser fabricados em âmbito mundial há mais de cinco anos. Na época, suspendeu as atualizações do sistema iOS para o iPhone 4, e este ano teme-se que deixe de oferecer o serviço para o iPhone 5, sendo que, no País, ainda comercializa por exemplo o iPhone 5C e 5S, que fazem parte da linha.