Wappa deslancha e fecha 2016 com faturamento de R$ 200 milhões

09:23 · 13.01.2017 / atualizado às 10:33 por Redação Diário do Nordeste

A Wappa, gerenciadora de despesas com táxi corporativo, manteve o ritmo de crescimento em 2016 baseando-se em uma estratégia de reposicionamento da marca no mercado brasileiro, e fechou o ano com um faturamento de R$ 200 milhões. Antes focada em gestão de corridas de táxi, hoje a empresa busca ser reconhecida como a maior referência nacional em gestão de despesas para o mercado corporativo através da mobilidade.

Uma aposta mais ampla e que teve início com mais de R$ 6 milhões em investimentos direcionados a duas startups entre 2015 e 2016, Expense Mobi e Vai Moto, que vieram complementar o portfólio da companhia e cujas tecnologias ajudarão a Wappa – hoje Grupo Wappa – a ganhar mercado e crescer pelo menos 50% em 2017.

Fundada em 2001, a Wappa está no mercado brasileiro de gerenciamento de despesas corporativas com táxi, tendo lançado o primeiro serviço do tipo no país em 2006. De origem 100% brasileira, a organização é a única a operar somente com taxistas regularizados e a oferecer uma plataforma de soluções capazes de atender o mercado corporativo de forma plena, possibilitando eficiência na redução de custos e otimização de processos.