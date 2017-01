Walmart contrata pessoas com deficiência

09:59 · 03.01.2017 / atualizado às 10:03 por Redação Diário do Nordeste

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail diversidade@walmart.com, ou entregar o currículo no balcão de informações do Walmart (Big, Nacional, Bompreço, TodoDia) mais próximo, indicando o interesse pela vaga destinada a PCD.

O Walmart Brasil está recrutando pessoas com deficiência para trabalhar nas lojas dos Estados do Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. São vagas para cargos de setores variados (operador de caixa, repositor, inspetor de qualidade e auxiliar de carrinhos) das lojas Big, Mercadorama, Nacional, Bompreço e TodoDia.

Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e possuir ensino fundamental completo. Não é exigida experiência no setor varejista.

Os contratados participarão de treinamento e terão direito à Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida em grupo, PPR e vale-transporte.

Informações: diversidade@walmart.com ou pelo telefone (11) 3792-2237.