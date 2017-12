Volume de vendas do comércio varejista do Ceará tem nova queda em outubro

09:41 · 13.12.2017 / atualizado às 10:00 por Redação Diário do Nordeste

O volume de vendas do comércio varejista do Ceará teve queda de 1,4% de setembro para outubro deste ano, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada hoje (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo ocorreu depois de uma alta de 0,7% observada em setembro, na comparação com o mês anterior.

Apesar da retração, apenas três dos oito setores pesquisados tiveram queda no volume de vendas de setembro para outubro, com destaque para combustíveis e lubrificantes (-23,4%). Os demais setores em queda foram móveis e eletrodomésticos (-8,4%) e tecidos, vestuário e calçados (-2,9%).

Cinco atividades tiveram alta: livros, jornais, revistas e papelaria (25,4%), equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (15,2%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (14,5%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,5%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,3%).

Nos outros tipos de comparação temporal, o varejo teve os seguintes resultados: queda de 0,9% em outubro ante o mesmo mês do ano passado, retração de 2,8% no acumulado dos dez primeiros meses de 2017 e recuo de 3,3% no acumulado de outubro do ano passado até outubro deste ano.