Volume de serviços no Ceará recua 4,9% no mês de outubro

10:18 · 15.12.2017 / atualizado às 14:50 por Redação Diário do Nordeste

O volume de serviços prestados no Estado durante o mês de outubro reduziram 4,9% em relação a setembro. O índice ficou abaixo do resultado do país, que caiu 0,8%.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a taxa retraiu 11,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foi divulgada esta sexta (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De janeiro a outubro, a variação ainda ficou negativa em 5,7%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, de outubro de 2016 até o mesmo mês deste ano, o volume de serviços reduziu em 5,3%.