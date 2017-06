Volume de serviços no Ceará cai 1,4% em abril

10:28 · 14.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

Serviços prestados às famílias teve alta de 0,5% no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. ( Foto: Alana Andrade )

O volume de serviços prestados no Ceará em abril caiu 1,4% em comparação com março, quando já havia 1,8% em relação ao mês imediatamente anterior. Na comparação com abril de 2016, a redução foi ainda maior: -8,6%. Em 2017, o estado acumula retração de 2,5%, número que piora levemente se considerada a comparação dos últimos 12 meses (-2,7%).

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que as atividades turísticas do estado também caíram: -5% na comparação com março e -3,4% ante abril do ano passado.

Dos cinco grupos de serviços analisados pelo IBGE no Ceará, somente um apresentou crescimento. Serviços prestados às famílias teve alta de 0,5% no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior, configurando avanço de 7,3% no ano e retração de 9,2% nos últimos 12 meses.

Entre os que caíram destaca-se outros serviços, com resultado de -27,7% e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, registrando -7,1%.

Brasil

O Brasil apresentou variação positiva de 1% em volume de serviços em abril ante março, contra queda de 5,6% em comparação com abril de 2016. De janeiro a abril, o país acumula decréscimo de 4,9%, número que se agrava ainda mais se considardos os últimos 12 meses (-5%).

Dos cinco grupos maiores levados em conta na pesquisa nacional, todos registraram queda, apesar do crescimento dos subgrupos transporte aquoviário (19,5%) e armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio (3,6%).