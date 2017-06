Vendas do varejo cearense caem 7,5% em abril

09:50 · 13.06.2017 / atualizado às 10:22 por Redação Diário do Nordeste

No acumulado do ano, a taxa estadual ficou em -7,1%, mesmo resultado se considerados os últimos 12 meses. ( Foto: Foto: Alex Pimentel )

As vendas do varejo no Ceará caíram 7,5% em abril na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada esta terça-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítisca (IBGE).

A queda do estado foi a quinta maior do país, atrás apenas de Goiás (-10,2%), Roraima (-9,5%), Piauí (-8,2%) e Distrito Federal (-7,9%).

No acumulado do ano, a taxa estadual ficou em -7,1%, mesmo resultado se considerados os últimos 12 meses. Essas informações são referentes ao varejo restrito, grupo que não inclui material de construção e veículos.

Brasil

Já o índice do Brasil teve alta de 1,9% na comparação com abril de 2016. No entanto, os acumulados ainda não negativos, de -1,6% no ano e de -4,6% nos últimos 12 meses.

Na comparação com março, as vendas subiram 1% em abril. Apesar do crescimento, as vendas do comércio fecham os primeiros quatro meses do ano com queda acumulada em termos de volume de vendas de 1,6% frente a igual período do ano passado, mas com crescimento de 1,5% no mesmo período em relação à receita nominal do setor.