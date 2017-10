Vendas do Dia da Criança sobem 2,9% e registram melhor desempenho desde 2014

10:00 · 16.10.2017 / atualizado às 10:16 por Redação Diário do Nordeste

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, proporcionada pelo recuo sistemático da inflação, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros, estimularam as vendas do Dia das Crianças deste ano de 2017. ( Arquivo )

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Dia das Crianças 2017 teve o melhor desempenho desde 2014. Durante a semana da data, de 05 a 11 de outubro, as vendas subiram 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No fim de semana do Dia das Crianças (6 a 8 de outubro), houve aumento de 1,4% nas vendas em todo o País na comparação com o fim de semana equivalente ao do ano anterior (7 a 9 de outubro).

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana do Dia das Crianças subiram 2,7% ante a mesma semana do ano passado. No final de semana da data, as vendas aumentaram 0,7% em relação ao período equivalente ao ano anterior.

Evolução histórica das vendas na semana do Dia das Crianças no Brasil