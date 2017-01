Vendas do comércio varejista cearense caem 6% em novembro de 2016, informa IBGE

08:42 · 10.01.2017 / atualizado às 09:43

Os resultados permanecem negativos para o volume de vendas no acumulado no ano (-6,4%) e para os últimos 12 meses (-6,5%). ( Foto: Honório Barbosa )

As vendas do comércio varejista no Ceará tiveram queda de 6% em novembro de 2016 se comparado a outubro, na série livre de influências sazonais. No acumulado do ano e de 12 meses, os índices apresentaram decréscimo de 6,9%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação à receita nominal de vendas de novembro de 2016, o Ceará registrou alta de 4%, se comparado com o mês anterior. No acumulado do ano, o índice subiu 5,1%, e em 12 meses, alta de 5%.

No varejo ampliado que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o Estado teve queda de 4,1%.

No país

Já o comércio varejista brasileiro cresceu 2% em novembro de 2016 se comparado a outubro, na série livre de influências sazonais, interrompendo sequência de quatro taxas negativas. Nessa mesma comparação, a variação na receita nominal foi de 0,9%.

Para o volume de vendas, a variação positiva em novembro, ao compensar parte da perda acumulada de 2,3% entre julho e outubro, contribuiu para interromper a trajetória de queda no indicador de média móvel (0,3%) observada desde maio de 2016.

Para esse mesmo indicador, a variação da receita nominal permanece positiva em 0,1%. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o volume de vendas caiu 3,5% em relação a novembro de 2015, 20ª taxa negativa seguida nesse tipo de comparação. Assim, os resultados permanecem negativos para o volume de vendas no acumulado no ano (-6,4%) e para os últimos 12 meses (-6,5%).

Varejo ampliado

O comércio varejista ampliado, as variações sobre o mês imediatamente anterior foram positivas, com taxas de 0,6% para volume de vendas e de 0,3% para a receita nominal.

Por outro lado, nas comparações com o ano anterior, o volume de vendas apresentou resultados negativos, com quedas de 4,5% em relação a novembro de 2015, recuo de 8,8% no acumulado do ano e de 9,1% no acumulado dos últimos 12 meses.

A receita nominal, por sua vez, apresentou crescimento sobre novembro de 2015 (1,7%), acumulando nos períodos janeiro-novembro e nos últimos 12 meses variações de -0,6% e -0,8%, respectivamente.