Vendas de imóveis no País cresceram 9,8% em novembro

As vendas de imóveis em novembro de 2016 totalizaram 10,1 mil unidades, alta de 9,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, as vendas chegaram a 93,3 mil unidades, queda de 8,8% na comparação entre os mesmos períodos.

Os dados fazem parte da pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os dados consideram os resultados das 19 maiores incorporadoras do País, associadas à Abrainc.

Os lançamentos de imóveis em novembro de 2016 atingiram 9,8 mil unidades, alta de 76,1% em relação ao mesmo mês de 2015. A oscilação acentuada ocorreu devido à comparação com uma base fraca, já que novembro de 2015 teve apenas 5,6 mil unidades lançadas, um patamar relativamente baixo para o período.

No acumulado dos 11 primeiros meses de 2016, os lançamentos totalizaram 60,0 mil unidades, crescimento de 16,6% em relação aos mesmos meses do ano anterior.

A velocidade de vendas - que considera o número de unidades comercializadas ante o estoque total - foi de 7,9% em novembro, alta de 1,8 ponto porcentual ante outubro. Com essa liquidez, seriam necessários 12,6 meses para realizar a venda integral desse estoque.

O estoque de imóveis disponíveis para comercialização no fim de novembro totalizou 120,7 mil unidades, o que representa um crescimento de 2,5% em relação a outubro e alta de 10,5% em relação a novembro do ano anterior.

De acordo com a pesquisa da Abrainc/Fipe, 3,1 mil unidades tiveram as vendas canceladas em novembro, queda de 20,2% frente ao mesmo mês do ano anterior.